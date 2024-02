Napoli peggiore squadra in Serie A dall’arrivo di Mazzarri: dato da incubo

Campionato da incubo per il Napoli, il dato sui punti conquistati fa scalpore: la squadra di Mazzarri fa peggio di Empoli e Genoa

La stagione del Napoli non sta per nulla rispettando le alte aspettative, derivanti dalla vittoria dello scudetto la passata stagione. Prima Garcia e Mazzarri poi non hanno trovato le soluzioni tattiche giuste per dare continuità all’impresa di Luciano Spalletti. L’obiettivo prefissato all’inizio della stagione era la qualificazione in Champions League, ma la top quattro, con il passare delle giornate è sempre più difficile da agguantare. Mercoledì gli azzurri avranno però occasione di rialzare le sorti di una stagione fallimentare, provando a fare risultato contro il Barcellona in Champions.

La gara di mercoledì al Maradona per Mazzarri appare quasi come un ultimatum. Non a caso, in questi giorni sono sempre più forti i rumors riguardo un’interruzione anticipata dei rapporti lavorativi con il tecnico toscano, sciogliendo prima il contratto che lo lega al Napoli fino a fine stagione. Nelle ultime ore il nome più forte per sostituirlo pare essere quello di Calzona, attuale CT della Slovacchia ed ex vice di Sarri e Spalletti. Tra le altre cose, ci sono alcuni dato che ben raffigurano il momento del Napoli con Mazzarri alla guida.

Napoli, dati da incubo dall’arrivo di Mazzarri: tutti i dettagli

È lampante nelle ultime gare la difficoltà del Napoli nel trovare la via del gol. Contro il Genoa solo la prima rete di Ngonge ha evitato la sconfitta. Questo è lampante leggendo il dato seguente: con la vittoria del Monza contro il Milan, con i brianzoli che hanno battuto 4-2 i rossoneri, la squadra di Palladino scavalca gli azzurri nella classifica degli attacchi della Serie A, nelle ultime dodici giornate. Dunque, dall’arrivo di Mazzarri il Napoli è il peggior attacco della Serie A dall’arrivo di Mazzarri.

Colpisce anche la classifica stilata da Sky Sports, che ha pubblicato una graduatoria riguardante solo i match giocati nel 2024. Il Napoli è undicesimo, avendo conquistato solo 8 punti in 6 giornate. In testa alla speciale classifica c’è ovviamente l’Inter, che si avvia verso la conquista del ventesimo scudetto della sua storia.

Ottimi risultati anche per Genoa, ottavo con 10 punti in 7 giornate, ed Empoli, decimo con 9 punti ottenuti in 7 giornate. L’influenza di Davide Nicola si sta cominciando a far sentire, i toscani ora sono decisamente più fiduciosi di raggiungere la zona salvezza. Meglio del Napoli nel 2024 anche Lazio, Juventus, Torino, Roma, Bologna, Milan, Atalanta e Inter. Dato che certifica il momento davvero negativo del Napoli, forse il peggiore degli ultimi anni della gestione De Laurentiis.