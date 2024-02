Napoli-Juventus, biglietti in vendita: prezzi e fasi di vendita

La SSC Napoli ha appena comunicato info e modalità di vendita dei biglietti per il match contro la Juventus, prossimo impegno casalingo degli azzurri.

Il Diego Armando Maradona di Napoli ha da poche ore assistito all’ennesimo stop della compagine azzurra, fermata sul pari dal Genoa di Alberto Gilardino. Un 1-1 targato Frendrup e Ngonge quello maturato quindi a Fuorigrotta, dove il popolo partenopeo è nuovamente tornato a casa sconsolato. Neanche 24 ore di tempo, però, che per Napoli è arrivato il momento di archiviare tale sbandata, pensando non solo all’imminente sfida contro il Barcellona, ma anche al prossimo impegno casalingo in campionato. Il 3 marzo è attesa infatti al Maradona la Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente in crisi di risultati proprio come gli azzurri. Nonostante il momento di forma e il divario in classifica, questa non sarà mai una sfida come le altre, tanto che la stessa SSC Napoli ha annunciato tramite un comunicato le info e le modalità di vendita dei biglietti per il match con largo anticipo.

Napoli-Juventus, le info sui biglietti

La SSC Napoli ha da poco annunciato, tramite un comunicato ufficiale, info e modalità di vendita dei tagliandi per il match contro la Juventus, in programma alle ore 20.45 del 3 marzo al Maradona. Anche per questa volta, quindi, vendita divisa in due fasi, fra prelazione Fidelity e accesso libero. Di seguito, le caratteristiche delle due fasi appena citate:

FASE 1

La Fase 1 di vendita avrà inizio alle ore 12 di lunedì 19 febbraio, concludendosi poi alle 23.59 di domenica 25 febbraio. Essa sarà quindi esclusiva per i possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card, e darà la possibilità a tale branchia di tifosi di accedere ai tagliandi con un leggero sconto applicato:

Curve inferiori : 25€ (20 ridotto U30);

: 25€ (20 ridotto U30); Curve superiori : 40€ (35 ridotto U30);

: 40€ (35 ridotto U30); Distinti inferiori : 50€ (45 ridotto U30);

: 50€ (45 ridotto U30); Distinti superiori : 70€ (65 ridotto U30);

: 70€ (65 ridotto U30); Tribuna Nisida : 80€ (75 ridotto U30);

: 80€ (75 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 130€ (110 ridotto U30).

FASE 2

La Fase 2 avrà quindi inizio alle ore 12 di lunedì 26 febbraio, e andrà avanti fino ad esaurimento scorte. In essa non sarà quindi necessario l’utilizzo della SSC Napoli Fan Stadium Card, con i tagliandi che saranno accessibili a tutti i tifosi. Di seguito, quindi, i prezzi dei biglietti nel corso della vendita libera, che non prevederà invece sconti circa il prezzo intero:

Curve inferiori : 30€ (20 ridotto U30);

: 30€ (20 ridotto U30); Curve superiori : 45€ (35 ridotto U30);

: 45€ (35 ridotto U30); Distinti inferiori : 55€ (45 ridotto U30);

: 55€ (45 ridotto U30); Distinti superiori : 80€ (65 ridotto U30);

: 80€ (65 ridotto U30); Tribuna Nisida : 95€ (75 ridotto U30);

: 95€ (75 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 140€ (110 ridotto U30).

Com’è possibile notare dagli elenchi riportati, i prezzi dei tagliandi per gli U30 saranno identici in entrambe le fasi di vendita.