Il Napoli del calcio si inchina a quello del basket: il messaggio della società (FOTO)

I complimenti della SSC Napoli alla GeVi Napoli, neo campione della Coppa Italia, vinta in finale contro l EA7 Olimpia Milano: i dettagli

Questa sera Napoli ha trionfato. Gli azzurri hanno vinto, con il risultato di 72-77, la finalissima di Coppa Italia contro l’Olimpia Milano. La finale si è svolta all’Inalpi Arena di Torino, teatro di tutte le Final Eight. Una partita tiratissima, le due squadre hanno messo in campo intensità altissima, regalando uno spettacolo da ricordare ai tifosi lì presenti. Come sempre il settore ospiti riservato ai tifosi partenopei ha supportato con fervore la squadra, che ha ripagato alla grande gli sforzi dei tifosi, con un successo incredibile.

La GeVi Napoli ha colmato un digiuno di trofei di oltre 18 anni, giocando una Final Eight da assoluta protagonista, con sorpresa di tutti gli addetti ai lavori. Quasi vent’anni di sofferenza per la pallacanestro partenopea, che ha dovuto fare i conti con le svariate società susseguitesi negli anni. Il presidente della Generazione Vincente, Federico Grassi, ai microfoni di DAZN ci ha tenuto a dedicare l’ambito trofeo alla città, ai tifosi e non solo: “Un successo dedicato alla nostra città, al nostro popolo, al nostro sindaco“, queste le sue parole al termine del match.

Napoli basket e Napoli calcio: rendimenti opposti

Quasi un passaggio di testimone con il Napoli del calcio a 11, che la passata stagione ha conquistato l’incredibile scudetto dopo un lungo digiuno. Il Napoli Basket sta facendo molto bene anche in campionato. Occupano ora la sesta posizione il Lega A, valida per l’accesso ai Play-off. La vittoria della Coppa potrebbe però indurre i partenopei a sognare ancor più in grande.

Curioso come l’andamento dei due club sportivi più seguiti della città, nelle ultime due stagioni, sia diametralmente opposto. La scorsa stagione la GeVi Napoli ha faticato a rimanere in Lega A, lottando fino all’ultimo per la salvezza, mentre il Napoli ha vinto il campionato. Quest’anno invece la squadra di Mazzarri è in nona posizione e la zona Champions è alquanto lontana, il Napoli Basket al contrario può davvero sognare in grande.

Trionfo Napoli Basket, arrivano i complimenti della SSC Napoli sui canali ufficiali del club

A complimentarsi con la GeVi Napoli e con i ragazzi di coach Milicic ci ha pensato anche il Napoli. Con un tweet sui propri canali social il club di calcio partenopeo ha festeggiato il trionfo del Napoli basket. “CAMPIONI“, questa l’esclamazione del Napoli in merito. Di seguito il tweet completo in questione: