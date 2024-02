Gaetano show al Cagliari: ha segnato più di tutto il centrocampo del Napoli

Continua il momento d’oro di Gianluca Gaetano in seguito all’addio al Napoli. La statistica sul centrocampista e sugli azzurri è alquanto singolare.

Il centrocampo del Napoli continua ad essere frutto di numerose discussioni all’ombra del Vesuvio, dove il reparto di mezzo è passato dall’essere il fulcro del gioco targato Spalletti a problema numero uno sotto la gestione Garcia-Mazzarri. L’assenza di Anguissa impegnato in Coppa d’Africa, la poca costanza di Cajuste e l’ormai risaputo passaggio all’Inter di Zielinski a parametro zero hanno infatti contribuito a far sprofondare il reparto nel baratro. Il tutto, con Gianluca Gaetano rimasto sugli scudi, sfruttato poco anche durante l’emergenza e divenuto poi un rimpianto in seguito alla sua cessione in prestito al Cagliari. La statistica è infatti molto chiara.

Gaetano show a Cagliari, la statistica sui gol

Una volta ceduto Eljif Elmas in quel di gennaio al Lipsia, le quotazioni di Gianluca Gaetano in casa Napoli hanno rischiato sensibilmente di aumentare. Questo, a causa della mancata chiusura azzurra del colpo Samardzic, nonché della dichiarata volontà partenopea di puntare su di un mediano fisico piuttosto che su una mezzala offensiva. Ruolo, questo, che Gaetano è invece abile a ricoprire alla perfezione, con Mazzarri che spesso ha tentato di premiare il prodotto del vivaio con numerosi ingressi in campo.

Bene quindi con il Monza nonostante un errore sotto porta, bene in Supercoppa e bene anche con la Lazio in campionato, per un Gaetano a cui tali prestazioni non sono però servite. Alla deadline del calciomercato invernale, il calciatore è stato infatti ceduto in prestito secco al Cagliari, dove sono aumentati i minuti ma anche la consistenza delle prestazioni. In 2 partite sotto la gestione Ranieri infatti, il ragazzo è riuscito a trovare la via del gol per ben 2 volte, siglando una grande rete contro la Lazio nonché l’odierno pareggio contro l’Udinese. Numeri importanti, che hanno portato Gaetano ad essere, seppur a distanza, il centrocampista più prolifico in casa Napoli.

Gaetano meglio di Zielinski e non solo, che rimpianto per il Napoli

Stenterete a crederci, eppure è così. Grazie alle due reti siglate con il Cagliari, nonché alla marcatura in azzurro contro il Lecce, Gianluca Gaetano ha raggiunto quota 3 gol nella Serie A 23/24, superando così ogni centrocampista presente ad oggi nella rosa del Napoli. Sono infatti solo 2 le reti siglate in campionato da Zielinski, mentre i vari Lobotka, Demme, Anguissa, Dendoncker, Cajuste, Lindstrom e Traore sono fermi a 0. In sostanza, Gaetano ha segnato più gol dell’intero centrocampo azzurro messo assieme, con tale dato che funge da estremo rimpianto. Con un po’ di fiducia in più, chissà quali dati avrebbe messo a referto il ragazzo di Cimitile in casa Napoli, evitando magari scelte simil-Traore da mezzala adattata per sopperire alla pesante e intricata vicenda Zielinski.