Ex Napoli, retroscena incredibile: la lite con Gattuso

Dichiarazioni da non credere dell’ex Napoli. Rivelato un retroscena riguardo una furiosa lite con Gennaro Gattuso: tutti i dettagli

Quest’anno il Napoli ha un rapporto particolare con gli allenatori. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, si sono susseguiti sulla panchina azzurra Garcia e Mazzarri. Il francese ha preso in mano la squadra campione d’Italia dal pre campionato, accompagnando la rosa nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. I risultati poco soddisfacenti dell’inizio di stagione hanno poi indotto il presidente De Laurentiis a richiamare sulla panchina del Napoli Walter Mazzarri, dieci anni dopo dall’ultima panchina con i partenopei. Tuttavia, anche il tecnico toscano non ha trovato la soluzione per rialzare le sorti della stagione.

Da Mazzarri a Mazzarri, nei dieci anni di assenza del tecnico sulla panchina del Napoli, si sono seduti ben sei allenatori. A cominciare da Rafa Benitez, poi Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti e infine Garcia. L’unico ad aver vinto, sotto la sua gestione, più di un trofeo è proprio il tecnico spagnolo Rafa Benitez, con la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nel 2014. A quota un trofeo invece Spalletti, Gattuso e Mazzarri. Il tecnico di Certaldo ha riportato gli azzurri sul tetto d’Italia 33 anni dall’ultima volta. Gattuso e Mazzarri hanno invece vinto la Coppa Italia, rispettivamente nel 2020 e 2012.

Ex allenatori Napoli, retroscena su Gattuso: dichiarazione a sorpresa

Dopo l’esperienza sulla panchina del Napoli Gennaro Gattuso era stato contattato come allenatore della Fiorentina. Tuttavia, il 17 giugno del 2021, Gattuso e il club viola decidono di sciogliere il contratto prima dell’entrata in vigore. Ha poi allenato il Valencia, in un’esperienza negativa sotto più punti di vista. Ora è invece allenatore del Marsiglia, in Francia.

Nel campionato francese Gattuso ha raggiunto anche un’ex conoscenza del club partenopeo. Si tratta di Tiémoé Bakayoko, ora in forza al Lorient.

L’ex centrocampista del Milan, che fu voluto al Napoli proprio da Gattuso, ha parlato ai microfoni de L’Equipe del suo rapporto con Gattuso e ha svelato un retroscena sulla sua esperienza al Napoli.

Le dichiarazioni di Bakayoko sull’esperienza in azzurro con Gattuso

“Ho un bellissimo ricordo di Gattuso, che mi ha allenato prima al Milan e poi Napoli, nonostante una volta siamo arrivati quasi ​​alle mani“, questo il retroscena raccontato da Bakayoko. Per il resto, solo parole al miele per l’ex allenatore del Napoli: “Ci esortava sempre a dare il massimo, i suoi discorsi ci facevano sempre bene. È un tipo molto affettuoso, era sempre lì per te, anche per questioni extra-calcistiche”.