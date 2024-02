Osimhen ha voluto rinunciare a Napoli-Genoa: la sua frase a Mazzarri

Osimhen non ci sarà con il Genoa, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata decisiva la volontà del calciatore nigeriano.

Alla fine non ci sarà, nonostante il rientro “anticipato”, Victor Osimhen non prenderà parte neanche alla sfida contro il Genoa, prolungando la sua lunga assenza, che ormai perdura da due mesi, sino all’appuntamento con il Barcellona.

Uno stop che con ogni probabilità è riconducibile alle condizioni non ottimali dell’ex Lille, già in dubbio negli atti finali della Coppa d’Africa, conclusasi nel peggiore dei modi, con la sconfitta in finale contro la Costa d’Avorio dell’ex Milan Franck Kessie.

Osimhen – Genoa: la rivelazione del bomber a Mazzarri

“Con Osimhen ci parlerò, l’ho fatto anche durante la Coppa d’Africa, oggi lo vedrò solamente oggi e capirò come sta e se riuscirà ad essere della partita”, così si era espresso ieri Walter Mazzarri, che non si era voluto sbilanciare in merito alla convocazione del suo giocatore.

L’ex Cagliari e Torino, conscio delle problemi fisici di Osimhen, ma soprattutto della stanchezza che comportano viaggi intercontinentali, ci era andato con i piedi di piombo, sperando di ricevere risposte confortanti in quel di Castel Volturno, risposte che a quanto pare, non sono arrivate.

“Non sono al meglio, non sto al 100%, non vorrei giocare, meglio che mi alleno”, questo il virgolettato riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna. Il quotidiano campano ha reso note quelle che sarebbero state le parole del nigeriano, che con il suo parere avrebbe quindi inciso nella scelta di Mazzarri.

La paura di un nuovo infortunio, nello specifico di un altro strappo muscolare ha avuto il sopravvento sulla voglia di rientrare. La speranza, ovviamente, è quella di riaverlo al meglio per il big match di mercoledì, una partita che non ha bisogno di presentazioni. Per ora, però, l’appuntamento più importante resta quello di quest’oggi alle 15: Napoli – Genoa rappresenta il primo match del ciclo che una volta per tutte ci dirà se i campioni d’Italia riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions League, con quel quarto posto distante ben 7 punti.

Non ci sarà Osimhen, ma tutti gli altri sì: come sottolineato da Mazzarri, la rosa finalmente tornerà effettivamente al completo, evento mai accaduto nella sua gestione, se non nella vittoriosa gara d’esordio, quando con la rete decisiva di Elmas il Napoli espugnò il Gewiss Stadium di Bergamo, l’unico scontro diretto vinto in questa nefasta stagione.