“Napoli suo prigioniero”, il Corriere dello Sport distrugge Osimhen

Fa discutere la mancata convocazione di Victor Osimhen con il Genoa, nonostante il rientro, il nigeriano non ci sarà quest’oggi.

Victor James Osimhen non ci sarà. La convocazione dell’attaccante con il Genoa sembrava scontata, ma nella serata di ieri, è stato invece comunicato il forfait dell’ex Lille. Un rientro “anticipato” che quindi non è servito a granché, se non per anticipare i tempi di riabilitazione, che proseguiranno quest’oggi.

Osimhen è rientrato ieri a Castel Volturno ad allenamento inoltrato, lavoro personalizzato e terapie per lui, un iter che continuerà quest’oggi, intervallato dalla presenza al Diego Armando Maradona: non ci sarà in campo il bomber principe del Napoli, ma a quanto pare dovrebbe seguire i propri compagni dalla tribuna.

Mancata convocazione: che attacco del Corriere ad Osimhen

L’obiettivo di giocatore e società è uno e solo: il Barcellona, la sfida delle sfide. La presenza di Osimhen con i blaugrana pare certa, la mancata convocazione di oggi è stata una scelta meramente precauzionale, proprio per permettere al giocatore più incisivo della squadra di arrivare al meglio all’ottavo di finale di Champions League.

Una scelta che nonostante tutte queste premesse, non è riuscita ad evitare le prevedibili polemiche. Lookman dell’Atalanta è arrivato a Bergamo con due giorni d’anticipo rispetto ad Osimhen e sarà regolarmente in campo con la dea, questa “trattativa” di convincimento per anticipare l’arrivo di Osimhen a Napoli non è piaciuta all’ambiente partenopeo e non solo.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha criticato aspramente l’atteggiamento del capocannoniere della scorsa Serie A e non solo, anche le scelte societarie non hanno convinto il quotidiano:

“Serve un pò di pazienza, perchè per gestirlo come si dovrebbe, basterà far arrivare il Barcellona al Maradona. E così saranno tutti felici e contenti i protagonisti di questa sceneggiata che non finisce mai o magari sta scivolando verso i titoli di coda, che puntualmente sfileranno in estate, quando si chiuderà un matrimonio con obblighi troppo spesso unilaterali e una complicità ch’è servita, assieme agli altri errori, a sgretolare quell’idea meravigliosa divenuta scudetto e che sta invece illanguidendo al decimo posto scavato dal Torino ieri sera”.

Parole nette, dure, che oggettivamente non sono neanche troppo distanti dalla realtà. Osimhen con il suo rinnovo ha mostrato gratitudine al Napoli, vedi Mbappè che lascerà il PSG a parametro zero, nonostante ciò, sono stati troppi gli atteggiamenti irriguardosi verso una piazza e società che l’hanno reso grande, o meglio, grandissimo.