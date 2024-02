Napoli-Genoa, sorprese confermate: le formazioni ufficiali

Ci siamo, manca pochissimo alla sfida tra Napoli e Genoa che inaugurerà questo sabato, confermate alcune indiscrezioni di formazione.

Vietato sbagliare, questo è il leitmotiv nella testa di Walter Mazzarri e dei suoi calciatori. Il tecnico ex Torino e Cagliari, che ieri in conferenza stampa ha respinto con fermezza le critiche a sua detta ingenerose piovute sulla sua testa nel post Milan, è convinto del proprio lavoro e vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per condurre i campioni d’Italia al quarto posto, ora distante 7 punti.

Dopo, solamente dopo, si penserà al Barcellona, che sarà ospite al Diego Armando Maradona nella serata di mercoledì per l’ottavo di finale di Champions League.

Formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Gilardino

Tra pochi minuti verranno rese note le formazioni ufficiali scelte da Mazzarri e Gilardino. Tante novità in casa Napoli, con le indiscrezioni circolate questa mattina, relative al 4-3-3, confermate con ogni probabilità. In porta Alex Meret, al ritorno a distanza di quasi due mesi, al centro della difesa Ostigard e non Natan al posto di Juan Jesus squalificato, mentre ai lati dei due centrali Di Lorenzo e Mazzocchi.

In zona mediana esordio dal primo minuto per Hamed Jr Traorè, l’ivoriano ha una autonomia ridotta di 60 minuti, motivo per cui si renderà protagonista di una staffetta con Zielinski o Cajuste. A completare il terzetto gli inamovibili Lobotka e Anguissa. In attacco, ai lati dei sempre presenti Politano e Kvaratskhelia, ci sarà ancora Giovanni Simeone e non Jack Raspadori, che sta trovando poco spazio nelle ultime settimane nello scacchiere di Walter Mazzarri.

Gilardino non dovrebbe invece rinunciare al suo 3-5-2, che dovrebbe essere così disposto in campo: 1 Martinez, 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez, 10 Messias, 17 Malinovskyi, 47 Badelj, 32 Frendrup, 20 Sabelli, 11 Gudmundsson, 19 Retegui. Ci vorrà particolare attenzione, soprattutto a Gudmundsson, calciatore interessantissimo e stella dei liguri, seguito da molti club di Serie A e non solo. I rossoblù hanno però parecchie frecce a disposizione del proprio arco, Malinovskyi rappresenta sempre un pericolo al limite dell’area con il suo esplosivo sinistro, infine Retegui, che ha già fatto male ai campioni d’Italia nella partita d’andata, firmando il momentaneo 2 a 0.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

Qui per seguire gli aggiornamenti:

Tweets by sscnapoli