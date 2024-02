Napoli-Genoa, Mazzarri torna al passato: sorprese nella formazione

Tra poche ore andrà in scena la gara tra Napoli e Genoa, il prima del ciclo che decreterà la posizione finale dei campioni d’Italia.

Alle 15 andrà in scena la sfida tra Napoli e Genoa, la prima del ciclo che decreterà il posizionamento finale dei campioni d’Italia in carica, distanti ad oggi ben 7 punti dal quarto posto. Un risultato ampiamente insufficiente, che mai ad inizio stagione società e ambiente si sarebbero attesi, soprattutto a seguito dello scorso campionato, che ha visto Osimhen e compagni dominare dalla prima all’ultima giornata.

L’obiettivo non può che essere quello della risalita, iniziando dalla gara odierna, solamente dopo, si penserà al Barcellona e al big match di mercoledì sera, con i blaugrana che torneranno al Maradona a distanza di due anni.

Napoli – Genoa: le probabili formazione, grossa novità

“Sappiamo giocare con più moduli ad oggi, questo serve anche per non dare riferimenti ai nostri avversari”, questo uno stralcio delle parole di Walter Mazzarri nella conferenza stampa pre gara di ieri pomeriggio, quando il tecnico ha ringhiato dinanzi ai giornalisti, respingendo qualche critica ritenuta troppo aspra, da parte di soggetti a detta dell’ex Cagliari e Torino “repressi”.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’allenatore degli azzurri dovrebbe tornare al 4-3-3, lo schieramento base delle sue prime uscite dal ritorno al Napoli, non senza alcune novità di formazione.

La prima dovrebbe riguardare la porta: Alex Meret potrebbe infatti ritornare a difendere i pali degli azzurri dal primo minuto, a mesi di distanza dalla gara con il Monza, in cui infortunato parò il rigore di Pessina. Anche Natan dovrebbe far ritorno nello schieramento iniziale, complice la squalifica di Juan Jesus. Il brasiliano comporrà insieme a: Rrahmani, Di Lorenzo e Mazzocchi (a sinistra), il quartetto difensivo.

A centrocampo, forse la novità più grande di quest’oggi, la probabile presenza di Traorè. L’ex Sassuolo dovrebbe esordire dal primo minuto affiancando Lobotka e Anguissa, probabile una staffetta con Zielinski o Cajuste, considerando la lunga degenza che attualmente, come dichiarato dallo stesso Mazzarri, non gli garantisce più di 60 minuti di partita.

Infine, complice la mancata convocazione di Osimhen, dovrebbe essere Simeone a guidare il tridente offensivo, con ai lati gli inamovibili Kvaratskhelia e Matteo Politano, con i vari Lindstrom e Ngonge pronti a subentrare nella ripresa.

Finalmente l’abbondanza non manca verrebbe da scrivere, tra poche ore, in ogni caso, scopriremo la verità in merito.