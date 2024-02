Dove vedere Napoli-Genoa in tv e streaming: tutte le possibilità

DOVE VEDERE NAPOLI GENOA – Cresce l’attesa per il big match di questa sera tra Napoli e Milan valido per il 25° turno di Serie A.

Ci siamo, tra poche ore scenderà in campo il Napoli per la venticinquesima giornata di campionato, in cui la squadra allenata di Walter Mazzarri ospiterà il Genoa di Alberto Gilardino, un avversario ostico, ma non impossibile, da cui i campioni d’Italia dovranno cercare di dare il via alla rimonta Champions League.

La partita sarà arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata coadiuvato dagli assistenti: Preti-Garzelli. IV Uomo: Rutella. Al VAR il duo formato da Valeri e Marin.

Napoli – Genoa: ultima spiaggia per il Napoli, poi il Barça

Una sorta di ultima spiaggia per i campioni d’Italia in carica, scaraventati addirittura al decimo posto a seguito della vittoria casalinga del Torino, che ha superato senza particolari problemi il Lecce di Baroni per due a zero ieri sera.

Un appuntamento da non sbagliare, in cui Mazzarri potrà finalmente contare su una rosa al completo, Osimhen a parte, che ha scelto in accordo con il proprio allenatore di dedicarsi al proprio recupero in modo da presentarsi con il vestito migliore all’ottavo di finale contro il Barcellona di Xavi Hernandez, grande appuntamento di mercoledì sera.

Una scelta che ha scaturito non poche polemiche e allusioni, pensieri legati soprattutto alla scelta iniziale del giocatore, che in accordo con la società aveva scelto di ritardare il proprio rientro a venerdì mattina, salvo poi tornare sui suoi passi a seguito di un confronto con la stessa. Nonostante ciò, la differenza di atteggiamento rispetto ad altri connazionali, rientrati immediatamente alla base, Lookman e Chukwueze su tutti, ha dato adito ad ulteriori dissapori nell’ambiente, in particolar modo fra i tifosi partenopei, che anche quest’oggi riempiranno il Maradona.

Dovrebbe tornare al 4-3-3 l’allenatore del Napoli, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto Meret e Natan, a lungo degenti nei suoi primi mesi di gestione. Oltre ai due calciatori sopracitati, potrebbe arrivare anche l’esordio di Traorè, che dovrebbe comporre il terzetto in mediana al fianco di Lobotka e Anguissa, nonostante l’autonomia ridotta di 60 minuti, come dichiarato dallo stesso Mazzarri ieri in conferenza.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.