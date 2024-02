Chiariello contro Mazzarri: “Allucinante, gli dico solo due parole” – FOTO

Dopo il pareggio contro il Genoa arriva un attacco pesantissimo di Umberto Chiariello nei confronti di Walter Mazzarri.

Walter Mazzarri è sempre più sulla graticola. Anche oggi, infatti, il Napoli non ha centrato la vittoria. Gli azzurri contro il Genoa si sono dovuti accontentare di un pareggio dopo il forcing finale per recuperare lo svantaggio.

Il gol di Morten Frendrup in apertura di secondo tempo ha tagliato le gambe agli azzurri. Walter Mazzarri ha provato a rimetterla in piedi con i cambi e, per certi versi, ci è anche riuscito. Come accaduto contro il Verona, infatti, è stata la freschezza di Lindstrom e Ngonge ha dare nuova vita al Napoli. Il belga, poi, ha confezionato anche il gol dell’1-1 che ha regalato al Napoli almeno un punto.

Il pareggio, però, non serve a nulla agli azzurri per le loro ambizioni di classifica. Walter Mazzarri, dunque, è stato nuovamente criticato per le sue scelte e per la svolta che non è riuscito a dare agli azzurri.

Chiariello durissimo contro Mazzarri: le parole

La seconda avventura di Walter Mazzarri all’ombra del Vesuvio non sta andando sicuramente bene. Quando Rudi Garcìa venne esonerato tutti profetizzarono che fosse impossibile per il successore fare peggio. Purtroppo per il Napoli, invece, Mazzarri sta perdendo malamente il confronto con il tecnico francese. In dodici partite sulla panchina del Napoli, infatti, Mazzarri ha conquistato ben 6 punti in meno rispetto al francese.

La situazione del Napoli è sempre più precaria e anche Umberto Chiariello, noto giornalista, ha attaccato duramente l’operato e non solo di Walter Mazzarri.

Di seguito le sue parole su “X”:

“Conferenza stampa allucinante: sento rumor di unghie sugli specchi. Due sole parole: a casa! E chi dice che è avventurismo, rispondo: peggio di così…”.

Nel mirino della critica, dunque, le parole di Walter Mazzarri nella conferenza stampa post Napoli-Genoa. Chiariello, poi, chiede a gran voce l’esonero di Mazzarri reo di aver complicato ulteriormente la stagione del Napoli.

Gli azzurri, con Rudi Garcìa in panchina, si erano spinti sino al 4° posto. Mazzarri, invece, ha trascinato i campioni d’Italia addirittura al 10° posto. Un divario importante tra le due fasi della stagione azzurra che rischia di complicare ulteriormente il percorso degli azzurri.

L’ultima speranza per Mazzarri ha un nome e un cognome: Victor Osimhen. Il ritorno del nigeriano già dalla sfida di Champions contro il Barcellona potrebbe essere la svolta della stagione per gli azzurri.

Di seguito il tweet: