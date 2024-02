Campi Flegrei, torna l’allarme scosse: cosa sta succedendo

Torna la paura ai Campi Flegrei, area da tempo interessata da un forte fenomeno sismico. In queste ore si sono registrate nuove scosse.

I Campi Flegrei tornano a tremare: dopo un periodo di apparente calma, due nuovi forte scosse in serata hanno colto di sorpresa i cittadini, facendo ritornare alla memoria i mesi passati, caratterizzati dall’ansia e dal timore dell’allarme sull’intero plesso vulcanico. Nel dettaglio, i due terremoti (l’ultimo, il più forte, registrato in serata) sono stati avvertiti indistintamente dalla popolazione, che ormai convivono con un pericolo che sicuramente fa dormire sonni non proprio tranquilli.

Le due scosse di terremoto – fanno sapere gli organi competenti – sono state registrate tra le 19.09. e le 20.22. I due episodi tellurici hanno avuto, rispettivamente, una magnitudo di 2.7 e 3.0. L’epicentro dell’ultima scossa, in particolare, è stato registrato a una profondità di circa 3 km.

Torna la paura ai Campi Flegrei: le ultime

Due nuove scosse di terremoto hanno gettato nuovamente nel panico la cittadinanza, con la popolazione di Pozzuoli che ha avvertito in maniera forte i due eventi sismici. Le ultime settimane, prive di eventi significativi (almeno in termini di magnitudo), avevano concesso un piccolo sospiro di sollievo, ma la medesima zona è oggetto di rischio continuo, com’è ormai ben risaputo.

E non solo: perché il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in alcuni quartieri della periferia occidentale di Napoli, come Pianura, oltre che in altri comuni limitrofi come Quarto e Bacoli. Immediato il tran tran sui social da parte di tutti coloro che hanno avvertito la scossa, palesando tutto il loro spavento e l’ansia per un fenomeno che negli ultimi tempi sembrava essersi leggermente affievolito.

Ora, queste due forti scosse, non fanno altro che tenere altra l’attenzione da parte degli organi competenti nei confronti del fenomeno del bradisismo. Da ricordare che negli scorsi mesi il Governo ha varato il Decreto Campi Flegrei, che prevede l’adozione di un piano straordinario per fronteggiare la crisi bradisismica e i suoi eventuali effetti nelle zone coinvolte. Per mettere in atto tali misure previste dal piano, si stima che saranno necessarie risorse finanziare pari a 52,2 milioni di euro, cifra sostenuta totalmente dallo Stato.

La situazione sarà monitorata con attenzione nelle prossime ore: come insegnano i precedenti, non sono da escludere altre scosse, anche circostanti alle magnitudo registrate in precedenza. Per questo motivo, l’attenzione resta comunque massima.