Verso Napoli-Genoa, Mazzarri è convinto: la scelta sul modulo

Walter Mazzarri si è convinto ed ha in mente un piano ben preciso su quale modulo schierare nella partita di domani contro il Genoa.

Nonostante la stagione negativa, nonostante il nono posto in classifica e i 7 punti di distanza dall’Atalanta saldamente al quarto posto, l’amore dei tifosi per il Napoli è incancellabile. Per la partita di domani pomeriggio, fissata alle 15, lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto a far registrare un pienone da sold out. Per l’occasione sono stati venduti quasi 50 mila tagliandi per uno stadio che domani farà sentire tutta la propria carica agli undici giocatori in campo. In arrivo anche oltre 1000 spettatori da Genova.

Sarà un match delicato e sopratutto difficile. Il Napoli però non dovrà farsi scappare la chance e provare in tutti i modi ad accorciare la classifica con un successo. In caso di pareggio o addirittura sconfitta, la situazione dei partenopei si farebbe complicatissima. Victor Osimhen, rientrato ieri sera in città, potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. Fosse questa la situazione, il suo minutaggio andrebbe certamente gestito dato che non è al 100% fisicamente. Per la partita Walter Mazzarri ha però già un’idea chiara su come far scendere in campo la sua squadra.

La scelta di Mazzarri: ritorno al 4-3-3

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri cambierà nuovamente modulo. A partire dalla Supercoppa giocata in Arabia Saudita, il tecnico toscano ha cambiato formazione e modo di gioco in quasi tutte le gare disputate. Contro il Milan si era visto un innovativo 3-5-1-1 con Kvaratskhelia pronto a spaziare su tutto il fronte d’attacco per non dare riferimenti agli avversari. La scelta però non ha pagato Mazzarri che contro il Genoa farà ritorno alla difesa a quattro.

Sarà quindi 4-3-3 con Di Lorenzo che torna sulla linea dei difensori. Dal 1′ rientra dalla squalifica Mario Rui pronto a riprendersi il posto da titolare sulla fascia sinistra. In difesa si rivede il ritorno da titolare del brasiliano Natan che affiancherà Rrahmani. A centrocampo confermati Lobotka e Zambo Anguissa. Possibile esordio da titolare per Traorè che agirà alle spalle di Kvaratskhelia, Simeone e Politano. Di seguito le probabili formazioni di Napoli e Genoa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Traorè, Kvaratskhelia, Simeone, Politano.

Genoa ( 3-5-2): Martinez Jo; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli; Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.