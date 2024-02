Verso Napoli-Barcellona, Xavi pensa al turnover? La risposta in conferenza

Napoli-Barcellona, Xavi già con la mente al big match del Maradona? La risposta dell’allenatore blaugrana in conferenza stampa spiazza tutti

C’è già aria di Champions League in città. Mercoledì alle ore 21:00 torna allo Stadio Diego Armando Maradona la competizione più prestigiosa al mondo. Ad affrontare gli azzurri ci sarò il Barcellona, veterano della competizione. Entrambe le squadre non stanno vivendo un bel momento, e non riescono ad esprimere il gioco visto in passato. E viste le poche speranze di far risultati soddisfacenti in campionato, entrambe ripongono grandi aspettative proprio nel percorso in Champions League. Per non parlare dell’enorme aiuto economico che ne deriverebbe da un’eventuale passaggio del turno.

Il Napoli è addirittura nono in campionato, e il raggiungimento della top quattro, valida per l’accesso alla prossima Champions League, appare come un impresa molto ardua. Il Barcellona invece è terzo, ma i punti di distacco dal Real Madrid capolista sono ben 10. Tra i Blancos e i Bluagrana c’è poi la sorpresa Girona. I catalani distano cinque punti dal secondo posto, ma hanno l’occasione per accorciare le distanze sabato, quando incroceranno all’Estadio de Balaìdos il Celta Vigo di Rafa Benitez. Anche perché il Girona è atteso dalla complicata trasferta di Bilbao, contro l’Athletic. Ed è per questo motivo che Xavi non ha nessuna intenzione di sottovalutare la gara contro il club galiziano.

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Xavi

Alla vigilia di Celta Vigo-Barcellona Xavi ha parlato anche di Napoli-Barcellona e della possibilità di attuare un turnover in campionato, per preservare i titolari in vista della Champions. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono due gare importanti, in pochi giorni, ma è così in ogni momento della stagione. Al Barcellona siamo obbligati a vincere e se vogliamo puntare a vincere LaLiga non possiamo più sbagliare. Bisogna andare avanti, possiamo finire bene la stagione. Vogliamo vincere e ho la sensazione di poterci riuscire. Se non fosse così prenderei decisioni drastiche. Turnover in vista della Champions? No, domani ci sono tre punti molto importanti in palio e pensiamo solo al Celta Vigo, poi dopo ci concentreremo sul Napoli“

Questa la chiara risposta di Xavi ai giornalisti presenti in sala. Dunque, sabato contro il Celta c’è da attendersi la migliore formazione possibile, nonostante l’imminente impegno di Champions, ovviamente al netto dei tanti infortuni con i quali Xavi è alle prese in questo periodo.