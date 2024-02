Meret, la verità sulla clausola: scenario a sorpresa per il futuro

Spunta un nuovo dettaglio dal contratto di Meret. Il portiere è il Napoli saranno ancora legati durante la prossima stagione?

Ultimi allenamenti e prove tattiche prima di scendere in campo domani pomeriggio. Per la 25esima giornata di campionato gli azzurri affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino. Ottimo il campionato dei rossoblu che, se non si fossero fatti rimontare più volte nei finali di gara, adesso occuperebbero una posizione più alta in classifica. Sarà certamente una sfida ostica per gli uomini di Walter Mazzarri che invece vengono dalla sconfitta esterna contro il Milan. Bisognerà dimenticare quanto più in fretta possibile gli errori di San Siro.

Quella di domani alle 15 contro il Genoa sarà l’ultimo impegno in campionato prima di affrontare il Barcellona in Champions League. L’incrocio europeo contro i catalani sarà certamente decisivo sia per la squadra partenopea che per quella blaugrana, che pure non attraversa un grande momento di forma. Servirà capire sicuramente se Victor Osimhen ci sarà in entrambe le partite, se ci sarà solo in Champions o se non riuscirà a giocarne nemmeno una. Già prima della finale in Coppa d’Africa, l’attaccante aveva accusato un problema di gastroenterite. Rientrato a Napoli ieri sera, in giornata ci saranno dettagli più precisi riguardo le sue condizioni.

Contratto Meret: dettaglio a sorpresa nel suo contratto

A rientrare sicuramente già da domani in campionato contro il Genoa sarà Alex Meret. Il portiere non aveva ancora fatto l’esordio in questo 2024. L’ultima sua presenza il 30 dicembre contro il Monza in cui fu anche il migliore in campo, grazie ad un rigore parato a Matteo Pessina che ha permesso al Napoli di pareggiare 0-0. Meret era stato egregiamente sostituito da Gollini che, nel mese di gennaio, si è guadagnato anche il premio come giocatore del mese, scelto dai tifosi partenopei. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha rivelato anche una piccola clausola nel contratto del portiere che vede un rinnovo automatico in caso di oltre il 70% di presenze.

Attualmente l’estremo difensore azzurro, considerati i tanti acciacchi stagionali, viaggia al di sotto di questa media. Se però già da domani tornerà stabilmente ad difendere i pali del Napoli, entro fine stagione, la sua clausola verrà rispettata e allora il rinnovo fino a giugno del 2025 sarà automatico. In quel caso Meret andrà a percepire poco più di 1,5 milioni a stagione. Tutto questo però, come spiegato dalla rosea, non lascia intendere che il suo futuro a Napoli sarà giocoforza longevo. La società partenopea, infatti, sta facendo anche altre valutazioni e la suggestione di Elia Caprile, di proprietà del Napoli ed in prestito all’Empoli, prende sempre più piede.