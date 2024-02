News SSC Napoli, sessione mattutina per gli azzurri: c’è un indisponibile

Il Napoli continua a preparare la sfida contro il Genoa: le ultime notizie dall’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Una stagione da dimenticare per il Napoli che si trova attualmente al 9° posto in classifica. Gli azzurri non riescono a trovare continuità di risultati. Il problema lo aveva già individuato ai suoi tempi Rudi Garcìa che si diceva, però, convinto di poter fare un filotto di vittorie per riportarsi nelle zone alte della classifica.

Il Napoli, però, con Garcìa prima e ora con Walter Mazzarri in panchina, non ha mai trovato questo ormai famoso filotto di vittorie. Gli azzurri, infatti, in questa stagione non hanno mai fatto più di due vittorie consecutive. Troppo poco per una squadra che nella passata stagione ha vinto lo scudetto con oltre 15 punti di vantaggio sulla Lazio, ovvero la prima tra le inseguitrici.

Ora gli azzurri sono al lavoro per risollevarsi dopo la brutta sconfitta di San Siro che ha messo fine ad un’imbattibilità esterna contro il Milan che durava dal 2014. Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi a Castel Volturno.

Report allenamento, un indisponibile per il Napoli

Sabato pomeriggio il Napoli scenderà nuovamente in campo. Gli azzurri se la vedranno contro il Genoa di Alberto Gilardino che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato un nuovo report allenamento che informa sul lavoro svolto dagli azzurri in questa seduta a Castel Volturno.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico”.

Come si evince dal comunicato del club, ci sono tutti i giocatori a disposizione di Walter Mazzarri. L’unico assente resta Victor Osimhen ancora impegnato con un burrascoso viaggio di ritorno dalla Coppa d’Africa in Nigeria.

L’attaccante azzurro era atteso questa mattina a Napoli, ma un ritardo del volo per lo scalo a Istanbul non gli ha permesso di prendere la coincidenza. Con ogni probabilità il Napoli dovrà fare a meno di lui anche contro il Genoa. Osimhen, dunque, dovrebbe tornare contro il Barcellona per gli ottavi di Champions League.

Ennesima disavventura per Osimhen che non gli permette di giocare con la maglia azzurra dopo il rientro dalle Nazionali.