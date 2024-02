Biglietti per le gare con Genoa e Barcellona, si va verso il doppio sold out: un’iniziativa è piaciuta ai tifosi del Napoli

Pienone allo stadio Diego Armando Maradona: in vista di Genoa e Barcellona c’è la corsa al biglietto per una doppia sfida cruciale.

In vista delle sfide cruciali contro Genoa e Barcellona, lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare un numero considerevole di tifosi che sperano di ammirare un Napoli diverso, pronto a sovvertire le sorti di una stagione maledetta che sta regalando molti più dolori che gioie. Il nono posto di certo non può soddisfare le esigenze dei campioni d’Italia in carica ma la volontà dei tifosi azzurri è quella di supportare il club affinchè ritrovi la motivazione giusta per assecondare la via della continuità.

Il Genoa è un avversario ostico ma allo stesso tempo può essere intricante per effettuare una prova generale in vista della sfida Champions contro il Barcellona. In porta spazio a Meret che tornerà in campo dopo l’infortunio di dicembre contro il Monza che gli è costato la mancata convocazione per le final four della Supercoppa Italiana, persa in finale contro l’Inter.

Napoli-Genoa, pienone in vista del match

Ad accogliere le due compagini ci sarà uno stadio Maradona gremito: alla quota di abbonati si è aggiunta quella degli acquisti delle ultime ore. Sono ben 50mila presenze previste per sabato alle 15 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Una partecipazione collettiva, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, per sostenere la causa partenopea nella speranza che qualcosa cambi in un pomeriggio, come quello di sabato, che potrebbe migliorare la stagione dei partenopei. Venduti già 48mila biglietti grazie ad alcune agevolazioni dovute alla possibilità di far entrare allo stadio anche gli under 14 senza il pagamento del ticket per la gara.

Vincere e mettere pressione ad Atalanta e Bologna, quest’ultimo non abituato a vivere una situazione delicata come la lotta per un posto in Europa, potrebbe giocare un ruolo fondamentale per le sorti del futuro azzurro, in chiave cessioni. La mancata partecipazione alla prossima Champions League, condurrebbe alcuni esponenti dell’ultimo Scudetto del Napoli, a lasciare il capoluogo campano: su tutti, oltre Osimhen e Zielinski, anche Rrahmani, Mario Rui, Meret, Raspadori e Simeone.

Pienone che può esaltare i beniamini dei tifosi anche nella prossima sfida di Champions League contro il Barcellona. Una partita tutt’altro che scontata contro un avversario difficile ma che anch’esso vive una situazione molto complessa. Attesi dunque, in nemmeno una settimana, ben 100mila spettatori per assistere a due momenti fondamentali della stagione azzurra.