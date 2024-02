Altro che Napoli, primi contatti avviati: da non credere quale club vuole De Zerbi

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più ricercati d’Europa, piace molto anche al Napoli ma nelle ultime ore è emersa una possibile panchina da urlo.

La stagione sportiva di calcio entra nella sua fase decisiva per i club europei. In particolare i top team stanno iniziando a tirare le somme di quanto fatto, per capire in che modo programmare la prossima annata. Chiaro che i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti hanno fatto la differenza. A tal proposito la stagione del Napoli è da considerarsi decisamente deludente, come d’altro canto certifica l’esonero di Rudi Garcia a meno di metà stagione e il subentro di Walter Mazzarri che – numeri alla mano -, ha fin qui fatto addirittura fatto peggio del suo predecessore.

De Zerbi possibile erede di Xavi, ci pensa il Barcellona

L’ultimo obiettivo da raggiugnere resta quello economico, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ancora in bilico, seppur complicata da raggiugnere visti i 7 punti da recuperare ad Atalanta e Bologna che per ora occupano la quarta posizione in classifica di Serie A.

Ciò che è certo è che al termine della stagione sicuramente in casa Napoli ci sarà una rivoluzione, sia per quanto riguarda il parco giocatori, ma soprattutto per quel che riguarda la guida tecnica. De Laurentiis sta già vagliando le varie possibilità per il nuovo allenatore, con un nome che da sempre lo affascina: Roberto De Zerbi. L’attuale allenatore del Brighton è però ricercatissimo, anche in Europa, dove sta mostrando il frutto del suo lavoro.

In particolare, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è il Barcellona ad averlo messo nel mirino. Inoltre pare ci siano già stati alcuni contatti. Ecco quanto evidenziato:

Deco ha chiesto a Kabchi e Crnjar informazioni su un altro dei loro clienti, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano del Brighton fa, infatti, parte della lista dei papabili alla sostituzione di Xavi Hernández. E prima di prendere una delle decisioni più importanti del proprio mandato, Joan Laporta vuole avere le idee chiare. L’investitura di Pep Guardiola – che ha indicato De Zerbi come il suo sostituto ideale al Manchester City – pesa tantissimo sugli umori dell’opinione pubblica blaugrana. Ed è per questa ragione che il presidente del Barça, orientato ad affi dare il dopo Xavi a un tecnico esperto, ha voluto conoscere la predisposizione del diretto interessato a un eventuale trasferimento in Catalogna. Anche perché che, a differenza di Hansi Flick (il grande favorito di Laporta) che è libero, De Zerbi ha un contratto che lo lega ai Seagulls fino al 2026.

Il Barça – prossimo avversario proprio del Napoli in Champions League – saluterà Xavi al termine della stagione. Anche i blaugrana devono quindi reperire il nuovo allenatore e le strade del mercato potrebbero intrecciarsi ancora con il club partenopeo.