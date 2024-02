Verso Napoli-Genoa, Mazzarri gli cambia ruolo: chi sarà il sostituto di Zielinski

Mazzarri ha individuato il sostituto di Zielinski: pronto a rivoluzionare il ruolo del calciatore partenopeo.

La società di Aurelio De Laurentiis ha ormai preso coscienza che, come apertamente dichiarato, Piotr Zielinski e Victor Osimhen lasceranno Napoli alle fine della corrente stagione. Il nigeriano, dopo aver firmato il rinnovo il 23 dicembre 2023, ha stipulato un accordo riguardo ad una clausola rescissoria che si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. Sul vice-campione d’Africa ci sarebbe il pressing delle inglesi, del Real Madrid orfano di una vera e propria punta e il Paris-Saint Germain che starebbe monitorando la situazione in vista di una possibile cessione di Kylian Mbappè.

Il centrocampista polacco, invece, dopo aver sostenuto le visite mediche in segreto, firmerà il contratto con l’Inter. Arriverà ad Appiano Gentile a parametro 0 per arricchire la qualità della rosa di Simone Inzaghi. Una perdita importante in vista della prossima stagione per il Napoli che lo ha già escluso nella lista UEFA. Zielinski, infatti, non potrà scendere in campo contro il Barcellona e la sua presenza contro il Genoa non è scontata. L’ex Empoli ed Udinese non ha dimostrato un atteggiamento propositivo e motivato e per questa ragione è difficile che in una situazione complicata, come quella che la squadra di Mazzarri sta vivendo, possa coesistere in un gruppo volenteroso di ribaltare la classifica.

Napoli-Genoa, Mazzarri ha un piano per sostituire Zielinski

La sfida contro il Genoa è imminente e Mazzarri, avendo l’intera rosa a disposizione, può già provare qualche nuova soluzione per evitare che questioni extra-campo possano influire sul rettangolo di gioco. Zielinski potrebbe non partire tra i titolari e Cajuste dovrebbe essere il sostituto ideale del polacco. Rimpiazzo sufficiente ma che non rispecchia le caratteristiche tecniche del polacco. Il centrocampista svedese, infatti, sembrerebbe essere più un doppione di Anguissa.

Alla luce di ciò, un’attenta analisi de “Tuttosport” ha messo in evidenza una suggestione che Mazzarri può realmente prendere in considerazione: “C’è incertezza sulla situazione di Zielinski, ormai separato in casa dopo aver firmato ed effettuato le visite mediche con l’Inter. Lindstrom può essere la mossa a sorpresa di Mazzarri in mediana con Anguissa e Lobotka“.

Jesper Lindstrom sta dando segnali di ripresa: nell’ultima contro il Milan è stato capace di procurare scompiglio in area, procurando per pochi centimetri quello che sarebbe stato un autogol incredibile di Simic. Contro l’Hellas Verona è entrato per fare da mezz’ala ed è riuscito a servire un assist e a dare prova di grande abilità palla al piede.