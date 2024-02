Verso Napoli-Genoa, nuova rivoluzione di Mazzarri: possibile titolare a sorpresa

Walter Mazzarri pronto a rimescolare di nuovo le carte contro il Genoa: la squadra è finalmente quasi al completo.

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha già in mente il piano per battere il Genoa e rilanciare prepotentemente la sua squadra alla corsa per la qualificazione alla prossima e “nuova” edizione della Champions League. Ad oggi sembra un vero e proprio miraggio vedere che i beniamini partenopei possano ritrovare una certa continuità che, in questa stagione, non è stata mai ravvisata. Notizie confortanti, fortunatamente, sono alle porte: Mario Rui è rientrato dalla pesante squalifica che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Milan e Matìas Olivera è tornato completamente a disposizione e lo si è visto protagonista di qualche scampolo di minuti a San Siro.

La Coppa d’Africa si è conclusa e, dopo il rientro anticipato di Frank Zambo Anguissa causa eliminazione del Camerun, è pronto a tornare sotto l’ombra del Vesuvio, anche Victor Osimhen. Il bomber azzurro sta smaltendo la delusione a causa della sconfitta in finale contro la sorprendente e data per spacciata più volte padrona di casa: la Costa d’Avorio. Il centravanti è in dubbio per la sfida contro il Genoa: insieme a lui l’unico indisponibile sarà Juan Jesus, causa squalifica.

Mazzarri corre ai ripari, rientro in vista per il partenopeo

Walter Mazzarri ha in mente di stravolgere l’assetto dopo la sconfitta contro il Milan per 1-0 in cui si è visto un Napoli snaturato. Il 3-5-1-1 non è stata la scelta migliore e relegare in panchina Matteo Politano, tra i più ispirati in una stagione così complicata, non è stata una decisione condivisa. Contro la squadra di Alberto Gilardino, il Napoli si prepara a scendere in campo con il 4-3-3 con Simeone al centro dell’attacco, affiancato a destra proprio da Politano ed a sinistra da Kvara.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, in difesa si è acceso il ballottaggio tra Ostigard e Natan: per sostituire Juan Jesus, infatti, il centrale norvegese sembrerebbe esser stato scavalcato dall’ex Bragantino.

Natan, infatti, dopo la partita contro la Roma del 23 dicembre, non è sceso più in campo causa infortunio e, contro i rossoblù, potrà giocarsi le proprie chance in vista dello sviluppo cruciale dell’annata calcistica.

Con il brasiliano sempre più in vantaggio sugli altri in difesa, Mazzarri studia anche una strategia per il centrocampo: in bilico la situazione di Zielinski, l’ex allenatore del Cagliari pensa a Cajuste come possibile titolare.