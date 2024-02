Stadio Maradona, Napoli ora trema: un rischio enorme mette in ansia i tifosi

Si complica la pista per lo Stadio Diego Armando Maradona: il mancato accordo può lasciar fuori dall’Europa la città di Napoli.

In queste settimane è tornato d’attualità il tema riguardante le sorti dello stadio Diego Armando Maradona, finito nuovamente al centro di un tira e molla da parte di amministrazione comunale e SSC Napoli. Il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha stabilito una sorta di deadline, profilando anche la possibilità di poter costruire ad Afragola (comune della Città Metropolitana di Napoli, ndr) il nuovo impianto, qualora non dovesse esserci alcuna intesa sull’impianto di Fuorigrotta.

Uno stadio che, però, deve andare a passo con i tempi alla luce dei risultati raggiunti dal Napoli (lo scudetto dello scorso anno) e la popolarità acquisita dalla squadra in tutta la Nazione e per essere al passo con i tempi, anche in vista delle sfide future. Secondo quanto riportato da “La Repubbica”, in vista di Euro 2032 che si svolgeranno in Italia ed in Turchia, la scelta sulle città e relativi stadi ospitanti è ricaduta su Milano, Torino e Roma con due concorrenti ancora in corsa. Napoli, allo stato attuale, non è in pole position e le complicazioni legate allo stadio rende ancor di più poco agevole la situazione.

Euro 2032, Napoli in ritardo e il tempo stringe

Il tempo stringe ed il Napoli entro il 2026, anno in cui verranno ufficializzati gli stadi per ospitare la competizione, dovrà effettuare il restyling che interesserebbe l’area interna ed esterna dello stadio, seguendo i rigidissimi criteri internazionali: dall’indice di illuminazione del terreno di gioco ai parcheggi, fino all’area hospitality e agli spazi per la stampa.

Sulla questione, ha rilasciato alcune dichiarazioni il Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha delineato quali sono le esigenze da rispettare per ospitare le partite dell’Europeo, la cui edizione del 2032 sarà ospitata anche in Italia: “Mi aspetto risposte in tempi rapidi perché due anni passano in un giorno. Il Maradona è uno stadio di proprietà del Comune, utilizzato dal Napoli. Per il momento assisto, pronto a dare tutto il supporto possibile, ma ci vuole la volontà di tutti”.

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Napoli non può mancare alla sfida degli Europei del 2032, però oggi è evidente che non è pronta e servono interventi radicali e strutturali. Bisogna però capire le modalità di questi interventi”.