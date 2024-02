Geolier-Sanremo un binomio che fa ancora discutere, questa volta ci ha pensato Feltri ad alimentare le polemiche sul rapper.

Il binomio Geolier – Sanremo continua a far discutere. Dapprima la presenza del rapper napoletano all’Ariston, con l’ammissione dello stesso Amadeus, direttore artistico, che in conferenza dichiarò di aver effettuato uno strappo alla regola per consentire l’inserimento in gara di una canzone con testo prettamente in dialetto.

Poi la tanto discussa serata “Cover”, in cui il rapper si è classificato primo ai danni di Angelina Mango, per molti vincitrice morale con l’omaggio al padre, l’emozionante “Rondine”.

Geolier – Sanremo, che attacco di Feltri ai napoletani!

Un atteggiamento indegno quello dell’aristocratico pubblico dell’Ariston, che nel bel mezzo dell’esibizione di Geolier ha addirittura abbandonato la struttura, ricevendo nei giorni seguenti le aspre critiche di tutti gli addetti ai lavori, Amadeus compreso.

A far discutere, però, è stato l’atteggiamento di alcuni giornalisti, sembrati più che altro tifosi da stadio, “professionisti” che nel momento di massima vulnerabilità del cantante hanno continuato ad attaccarlo con domande deontologicamente scorrette, condite di allusioni e pregiudizi. Con grande classe, come sottolineato nel post festival, nel corso di Domenica in, il cantante partenopeo non ha mai ceduto a tali provocazioni, scegliendo costantemente la via della pace.

Quest’oggi, però, ci ha pensato il il giornalista Vittorio Feltri, attraverso le pagine de Il Giornale, ad alimentare a giorni di distanza dalla fine del Festival nuove polemiche su Geolier e i napoletani:

“Stavolta a piagnucolare sono i napoletani che, non accettando, per campanilismo, la sconfitta del proprio cantante preferito, tacciano gli organizzatori di essere disonesti, di avere barato, di avere truccato i numeri. E si dicono altresì vittime di discriminazione. Nulla è meno elegante dell’incapacità di perdere, incapacità che conduce a scagliarsi contro chiunque, a prendersela con chiunque, a cercare colpevoli, a scadere nel patetico vittimismo, che si può sintetizzare con questo pensiero: «Non ho perso perché altri sono piaciuti più di me bensì perché io sono il migliore e qualcuno ha cospirato contro di me. Ritengo semmai che i napoletani siano stati avvantaggiati in quanto è stata ammessa in gara una canzone il cui testo risulta essere in dialetto tipico napoletano, dunque incomprensibile e inaccessibile alla stragrande maggioranza degli italiani. E pure ci si lagna””.

Chiaro il riferimento del giornalista alle polemiche di sabato sera, quando nonostante il 60% delle votazioni da casa (record storico), Geolier si è classificato secondo a causa dell’1,5% registrato in sala stampa, in grado di spingere nettamente verso il proprio favorito, come accadde proprio qualche anno fa con il cantante romano Ultimo.

A differenza del collega, Geolier, forte di un successo che va ben oltre Sanremo è riuscito a mantenere il proprio aplomb, conscio dell’ennesima hit proposta e di un successo ormai consolidato.