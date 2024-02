Conte rivela: “Ho un obiettivo, me l’ha chiesto mio padre”, anche i tifosi del Napoli iniziano a sognare?

Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare e vuole raggiungere un preciso obiettivo, ha svelato tutto in un’intervista al Telegraph.

La stagione post scudetto del Napoli è stata piuttosto turbolenta, i risultati non sono stati soddisfacenti e il cambio di allenatore a metà stagione lo dimostra. Prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri, che ora sta provando a centrare la difficile impresa di qualificare gli azzurri alla prossima Champions League.

A prescindere dall’obiettivo che il Napoli raggiungerà, una proiezione sembra abbastanza certa: sulla panchina della squadra partenopea ci sarà un altro allenatore nella prossima stagione. De Laurentiis aveva già provato a contattare Antonio Conte per affidargli il Napoli fin da subito, salvo vedersi respingere dal tecnico, desideroso restare fermo in attesa di una nuova opportunità a giugno. E Conte pare sia finalmente pronto a mettersi in gioco. L’allenatore ha infatti concesso una lunga intervista al Telgraph toccando tantissimi temi, non escludendo anche la possibilità di allenare squadre abituate all’utilizzo del modulo con la difesa a quattro, così come il Napoli attua ormai dai tempi di Rafa Benitez (a parte qualche parentesi recente con Mazzarri, ndr).

Ecco quanto evidenziato:

Se l’obiettivo finale è vincere il campionato e sollevare trofei, è importante offrire intrattenimento al pubblico. Ma essere solo una squadra divertente non basta se vuoi vincere. Lo so perché ho allenato le migliori squadre e loro chiedevano sempre di vincere. Per me adesso è impossibile lavorare per un team per divertire, perché l’aspettativa è sempre quella di vincere. Amo il mio passato, ma allo stesso tempo l’aspettativa che porti è sempre molto alta e se non vinci hai fallito . E per essere celebrato, devo vincere. Altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento . Questa è la verità.

Poi un passaggio sulla questione moduli e la sua famosa difesa a tre:

La gente pensa che il 3-5-2 sia un sistema difensivo, non è vero. Ripeto, non è vero. Puoi vedere quanti gol segnano le mie squadre in ogni stagione. Non dipende dal fatto che siano tre o quattro in difesa, dipende da come costruisci la squadra e costruisci l’attacco. Allo stesso tempo, non va bene essere troppo offensivi. E nemmeno troppa difesa. Bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori e adattarsi a loro. La mia esperienza mi dice che se vuoi vincere il campionato o alzare un trofeo, devi avere una squadra stabile. La scorsa stagione il Manchester City è stato il miglior esempio di squadra dotata di grande equilibrio, difensivamente e offensivamente.

Tottenham? Per me festeggiare il quarto posto e un posto in Champions League è stato davvero strano. Alla fine del match contro il Norwich ho chiamato il mio staff e ho detto ‘attenzione, non siate abituati a festeggiare un posto in Champions League’. Sono stato molto chiaro. Ho detto che abbiamo fatto il massimo. Dal nono al quarto posto, con tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare, è stato un miracolo. Ma non abbiamo festeggiato come se fosse un miracolo perché sono abituato a vincere.