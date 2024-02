Rientro posticipato per Osimhen: Chiariello si sfoga sui social, avete visto? – FOTO

Nonostante la Coppa d’Africa sia finita domenica sera, Osimhen potrebbe non rientrare in tempo per Napoli – Genoa.

Oltre al danno anche la beffa: la Coppa d’Africa ha tenuto il Napoli orfano di Victor Osimhen per più di un mese. Il nigeriano, non solo è arrivato in fondo alla competizione, ma alla fine, non è neanche riuscito a portarla a casa, con la sconfitta per 2 a 1 contro la Costa d’Avorio di Franck Kessie.

Il numero 9 del Napoli non è riuscito a pungere in finale, complice una condizione non ottimale dovuta a qualche botta e ad una gastroenterite che aveva colpito nei giorni antecedenti all’atto finale l’ex Lille.

Osimhen salta il Genoa? Lo sfogo di Chiariello contro il nigeriano

La fine della Coppa d’Africa, è stata vissuta con entusiasmo però dai tifosi del Napoli, vogliosi di rivedere in azzurro il proprio bomber. L’attacco è infatti in una fase di sterilità evidente, con ben 5 trasferte consecutive che hanno visto i campioni d’Italia in carica a secco.

La presenza di Osimhen con il Genoa sembrava una manna dal cielo, oltre che scontata, a quanto pare, però, nonostante i 6 giorni a disposizione, l’attaccante del Napoli potrebbe non rientrare in tempo, posticipando il proprio impiego alla sfida di cartello contro il Barcellona, in Champions League.

Una situazione paradossale, che ha dato adito ad ulteriori polemiche, su tutte quella del noto giornalista napoletano, Umberto Chiariello, che attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha così commentato l’indiscrezione:

Siamo oltre ogni limite.

Situazione imbarazzante. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 13, 2024

Una situazione “imbarazzante” secondo il giornalista, che proprio non tollererebbe un ulteriore ritardo d’impiego di Osimhen, in una stagione in cui il Napoli necessiterebbe in maniera disperata del proprio bomber principe. Specifichiamo, ad oggi, non c’è però nessuna comunicazione ufficiale del Napoli in tal senso, motivo per cui, escludere a priori la presenza di Osimhen dal primo minuto con il Genoa risulterebbe prematuro.

Insomma, se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni, magari già da domani, mercoledì, quando mancheranno su per giù solamente 3 giorni all’appuntamento di sabato alle 15:00, quando partirà il tour de force del Napoli, mai così lontano dalla zona Champions e che si giocherà le residue speranze di qualificarsi per la massima competizione europea. Solamente dopo, si penserà al Barcellona, altra sfida particolarmente sentita da De Laurentiis, che spera attraverso un risultato importante di qualificarsi alla Coppa del mondo per club, risultato raggiungibile unicamente attraverso una qualificazione ai quarti.