Geolier a Sanremo, nuova rivelazione da non credere: questa volta c’entra il Napoli

Nuove rivelazione su Geolier, rapper napoletano tra i protagonisti del Festival di Sanremo e al centro di numerose polemiche nel corso della rassegna canora.

La sua non è stata una vittoria effettiva, ma si può dire tranquillamente che Geolier è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo, evento che ha tenuto incollato davanti alla televisione tantissimi italiani. Proprio il rapper di Secondigliano, che per l’occasione si è presentato con il brano “Ij p’ me, tu p’ te” (classificatosi secondo, alle spalle della vincitrice Angelina Mango, ndr), è stato al centro di numerose polemiche: a partire dalla scelta da parte del direttore artistico Amadeus di accettare un brano totalmente in napoletano, fino ad arrivare alla tanto criticata vittoria nella serata delle cover, davanti proprio ad Angelina Mango.

Malgrado il Festival si sia chiuso ormai da giorni, continua la lunga onda di polemiche, malgrado siano stati gli stessi diretti interessati a cercare di calmare le acque. “Basta polemiche e basta odio: la musica deve unire”, ha detto Geolier in un video messaggio, che intanto si gode il calore della sua gente e che è stato accolto anche dal sindaco Gaetano Manfredi per conferirgli una targa speciale.

‘Caso Geolier’: il rapper spiazza ancora: il retroscena riguarda il Napoli

Geolier ha attirato fin da subito i riflettori su di sé proprio a partire dalla giornata prima l’inizio del Festival di Sanremo, quando il rapper ha sfilato con la tuta del Napoli sul Green carpet, infiammando i tanti napoletani che hanno fatto il tifo per lui in maniera accesissima.

Ed è proprio a questo momento che fa riferimento l’ultimo retroscena svelato da Geolier, che in queste ore è tornato in città prima di ritornare a lavorare per i suoi prossimi progetti artistici. In particolare, secondo quanto svelato dal cantante nel corso dello speciale andato in onda nella trasmissione Le Iene, un membro dello staff del Festival di Sanremo voleva coprire con lo scotch il logo del Napoli che campeggiava sulla tuta indossata dall’artista. Immediato il rifiuto di quest’ultimo, che così è riuscito a sfilare con il simbolo del club azzurro (di cui lui è un gran tifoso, ndr) in bella vista. Ai microfoni de Le Iene, il rapper ha svelato quella che è stata la sua reazione, strappando lo scotch mandando a quel paese chi aveva tentato di coprire il simbolo del Napoli, per cui non ha mai nascosto il suo affetto.