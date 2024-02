Esonero Mazzarri, De Laurentiis dà un ultimatum: nuovo scossone

Ultimatum di De Laurentiis a Mazzarri, i prossimo appuntamenti saranno determinanti per il futuro del tecnico toscano: le ultime

Contro il Milan un’altra prestazione pessima del Napoli. Mazzarri stavolta è finito nel mirino della critica. Secondo tanti addetti ai lavori l’approccio alla gara sbagliato è stato totalmente condizionato dal sistema di gioco adottato. Il 3-5-1-1 ha penalizzato enormemente la produzione offensiva del Napoli, privando di fatti la squadra della sua arma più importante: l’attacco. Tra l’altro la difesa ad oltranza non ha prodotto gli effetti sperati: il gol di Theo è arrivato a difesa schierata, a causa di una disattenzione generale del reparto arretrato.

Le differenze si sono poi viste nel secondo tempo, quando Mazzarri ha inserito Politano e ricomposto il tridente offensivo e la difesa a quattro. La produzione offensiva del Napoli è notevolmente migliorata, gli azzurri sono andati vicini al pareggio con una grande giocata di Lindstrom. A questo punto anche Mazzarri potrebbe aver preso consapevolezza di dover accantonare definitivamente la difesa a tre e puntare nuovamente sul 4-3-3, quantomeno per valorizzare i giocatori presenti in rosa. Senza dubbi la prestazione di San Siro non è piaciuta nemmeno al presidente De Laurentiis, che starebbe seriamente pensando di sollevare dall’incarico il tecnico toscano.

De Laurentiis, ultimatum a Mazzarri: due partite non vanno sbagliate

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino De Laurentiis avrebbe sì preso in considerazione l’idea di esonerare Mazzarri, ma avrebbe deciso, per questa volta, di non compiere gesti affrettati e aspettare. De Laurentiis ha dato però un ultimatum.

Il quotidiano riporta che le prossime partite contro Genoa e Barcellona saranno le partite-chiave. I due match non possono essere sbagliati e un cattivo rendimento della squadra indurrebbe il presidente De Laurentiis a troncare il rapporto lavorativo con Mazzarri, andando ad interrompere anticipatamente il contratto della durata di sette mesi.

Mazzarri sotto esame, decisive le partite contro Genoa e Barcellona

Sabato arriverà al Maradona l’arrembante Genoa di Gilardino, che si annovera tra le sorprese del campionato in corso. I rossoblù occupano ora la dodicesima posizione, e sono ampiamente fuori dalla zona salvezza. Il Barcellona invece continua a soffrire tanto, sopratutto in fase difensiva. I blaugrana sono ancora al terzo posto in classifica, alle spalle di Real Madrid e Girona, ma a preoccupare i tifosi è il rendimento difensivo della squadra. Nell’ultimo match altri tre gol presi, in casa, contro il Granada penultimo in Liga. In vista della Champions ci sarà un bel po’ di lavoro da fare per Xavi.