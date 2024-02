Calciomercato Napoli, contatti per il talento del Bologna: le cifre

Calciomercato Napoli. Il Bologna sorprende tutti in campionato, gli azzurri mettono nel mirino il talento rossoblù: tutti i dettagli



Il Bologna di Thiago Motta continua a sorprendere. L’allenatore rivelazione di questa Serie A ha ottenuto un’altra vittoria schiacciante: 4-0 contro il Lecce di D’Aversa, oramai rientrato pienamente in lotta salvezza dopo un inizio di campionato molto convincente. A decidere il match le reti di Beukema, il nuovo acquisto Odgaard e la doppietta di Orsolini. Come sempre il Bologna ha dimostrato di essere una squadra arrembante, sempre predisposta ad attaccare e a giocarsi la gara a viso aperto. Chiara dimostrazione di come i dettami tattici dell’allenatore incidano nella mentalità della squadra.

I rossoblù occupano ora la quinta posizione in classifica, a meno tre punti dall’Atalanta quarta. E sono quindi in piena lotta per un posto in Champions League. L’inaspettato rendimento della rosa ha ovviamente accresciuto il valore della stessa. Il lavoro di Thiago Motta ha messo in risalto il talento di calciatori come Zirkzee, ora corteggiato da mezza Europa, il centrocampista Ferguson, Calafiori, divenuto un centrale di sicuro affidamento o un rinato Orsolini, che è salito ora a 8 reti stagionali. Questi forse sono quelli più in vista, ma non bisogna sottovalutare anche altri elementi della rosa come il centrale Beukema.

Napoli su Beukema: il Bologna fissa il prezzo

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport il difensore olandese rientra nei piani del Napoli. Classe ’98, ha militato in passato tra le fila dei Go Ahead Eagles e dell’AZ Alkmaar, in Olanda. Oltri a spiccate doti fisiche, negli anni Beukema ha dimostrato di avere anche buon feeling con il gol, sua la rete che ha aperto il match contro il Lecce.

È arrivato quest’estate in Emilia Romagna per 7,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus, ma ora il suo valore di mercato è ben più alto. Stando a quanto riportato dal quotidiano infatti per strapparlo al club di Saputo serve ora il triplo di quanto investito a Luglio. Si parla quindi di circa 20 milioni di euro.

Non solo il Napoli, anche un altro club di Serie A ha provato l’affondo

Stando a quanto riportato dal quotidiano, quest’estate anche il Torino ci aveva provato per lui, prima dell’affondo decisivo del Bologna. I granata avevano intenzione di puntare su di lui come sostituto di Schuurs, nel caso in cui il club di Cairo avesse venduto il centrale ex Ajax. Staremo invece a vedere se il Napoli nei prossimi mesi riuscirà ad accontentare le onerose richieste del Bologna oppure preferirà virare su altri obiettivi.