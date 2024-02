Osimhen, messaggio social dopo la Coppa d’Africa: che risposta ai tifosi (FOTO)

Victor Osimhen è uscito sconfitto in finale con la sua Nigeria, l’attaccante del Napoli ha pubblicato un post polemico sui suoi social.

Un week end amaro per il Napoli e non solo, un suo calciatore, quello che maggiormente attendono sotto l’ombra del Vesuvio, Victor Osimhen, ha trascorso attimi complicati nel corso della serata di ieri, quando ha disputato la finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio.

L’attaccante nigeriano, che con la propria nazionale si era spinto sino all’atto finale, non ha nascosto la propria delusione al termine del match, dove inquadrato più volte dalle telecamere aveva esplicitamente messo in mostra tutta la sofferenza per la sconfitta.

Osimhen – Nigeria, che attacco del bomber ai propri tifosi

Non è riuscito a graffiare Victor Osimhen, che dopo la sua rete nei gironi non è più riuscito a bucare la rete avversaria, nonostante ciò, però, a suon di rigori procurati ed assist, l’ex Lille aveva comunque trovato modo di risultare decisivo, rivelandosi uno dei leader della nazionale africana.

Tutto ciò non è bastato, nonostante il vantaggio di Troost Ekong, ex difensore della Salernitana e capitano delle “Golden Eagles”, prima un’altra ex conoscenza della Serie A, l’altro capitano di serata, Frank Kessiè, poi Haller, l’attaccante del Borussia Dortmund in grado di chiudere un cerchio. L’ex Ajax, come nelle migliori fiabe, dopo il grande spavento ed annessa lotta al cancro, ha finalmente festeggiato il primo grande successo dal proprio rientro, risultando tra l’altro uno dei protagonisti assoluti.

Il Napoli ha provato subito a rincuorare il proprio attaccante, nella speranza di ritrovarlo nelle migliori condizioni e carico per tentare l’ormai disperata rincorsa al quarto posto Champions. Osimhen, dal canto suo, ha invece lanciato una frecciata ai propri connazionali attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram.

Il bomber, da sempre molto attivo online, ha condiviso una storia che lo raffigura in un abbraccio con Iwobi, altro giocatore nigeriano, con questa didascalia: “Si vince insieme, si perde insieme. Noi siamo tutt’uno, alcuni dei nostri fans dovrebbero fare di più”. Una accusa forte del pallone d’oro africano, che ha chiaramente lasciato intendere di non essere soddisfatto del supporto dei propri connazionali, ieri surclassati da quelli avversari.

Questo il post in questione:

Victor Osimhen showing support to Alex Iwobi ❤️ pic.twitter.com/AuKvp5IC0a — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) February 12, 2024

La speranza, è che smaltita la delusione Osimhen possa trasformare questa rabbia in goal, reti che maledettamente mancano al Napoli, che anche nella serata di ieri a San Siro, non ha potuto fare altro che collezionare rimpianti dinanzi alla porta difesa da Mike Maignan.