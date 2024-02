Osimhen acciaccato e deluso per la Coppa d’Africa, quando tornerà a Napoli

Il Napoli ritrova Victor Osimhen, deluso dopo la sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria: c’è la data del rientro a Castel Volturno.

Il Napoli ha perso una gara fondamentale contro il Milan, venendo battuto per 1-0 a San Siro. Uno stop pesante, che mina la rincorsa alla qualificazione per la Champions League degli azzurri. Ancora una trasferta senza reti per la squadra di Walter Mazzarri, arrivata alla quinta gara consecutiva senza segnare fuori dalle mura amiche, dato che non si verificava addirittura dal 1979.

Evidente come in questo momento il Napoli ci sia una mancanza fin troppo pesante: quella del gol. Gli azzurri faticano a trovare la via della rete e i motivi sono molteplici, cose evidenziato da inizio stagione. L’unico motivo di sorriso in tal senso potrebbe essere rappresentato dal ritorno di Victor Osimhen. Il capocannoniere dello scorso campionato, infatti, ha terminato il suo percorso in Coppa d’Africa, perdendo con la sua Nigeria la finale contro la Costa D’Avorio padrona di casa. Un duro colpo da digerire, anche se Mazzarri lo attende per ricominciare a lavorare e mettersi al servizio del Napoli.

Il Napoli riabbraccia Osimhen dopo la Coppa d’Africa, atteso mercoledì a Castel Volturno

Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna del Il Mattino:

Maluccio Victor ieri in finale, ha rimediato un paio di colpi duri ma non è uscito dal campo, del resto in questo torneo non è mai stato in condizioni ottimali. Un solo gol, quello realizzato nella gara d’esordio contro la Guinea ma una presenza costante per i compagni, un punto di riferimento di tutto lo spogliatoio, tanto che il ct Peseiro non è mai stato assalito dal dubbio di escluderlo, nemmeno quando non era al top, e per preservarlo in finale lo aveva sostituito a sorpresa in semifinale pochi minuti prima dei calci di rigore. “È un leader questo giocatore”, ha più volte detto l’allenatore. A Osimhen sono state concesse 24 ore per organizzare il rientro. È atteso al massimo mercoledì a Castel Volturno, sarà quindi disponibile per il match di campionato contro il Genoa. Victor ha giocato l’ultima partita col Napoli il 23 dicembre a Roma, saltò la successiva contro il Monza perché squalificato. Saranno questi i suoi ultimi mesi a Napoli, con 120 milioni lascerà il club.

Insomma, a metà settimana è previsto il rientro di Victor Osimhen, che sicuramente sarà deluso e amareggiato per l’epilogo della Coppa d’Africa, ma ciò potrebbe fargli scatenare la rabbia necessaria per portare di nuovo in alto questo Napoli, in astinenza da gol.