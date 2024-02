Napoli-Barcellona decide il futuro: esonero in caso di eliminazione

C’è una decisione della dirigenza del Barcellona che metterebbe a rischio la panchina di Xavi in caso di eliminazione dalla Champions League.

La stagione del Napoli non decolla. Ieri sera a San Siro è arrivata un’altra sconfitta, l’ennesima di quest’anno per una squadra che, nonostante il cambio in panchina, non riesce a trovare continuità di risultati. Così come il Napoli, anche Milan e Roma avevano iniziato il campionato con il piede sbagliato.

Se però la squadra rossonera è riuscita a far fronte alle emergenze dovute agli infortuni e la Roma, grazie alla linfa portata dal nuovo allenatore, il Napoli continua a non trovare un’identità. Proprio la sconfitta con i rossoneri, l’ennesima in un big match, ha nuovamente gettato l’ambiente nello sconforto più totale.

La squadra partenopea adesso è distante sette punti dall’Atalanta, in forma eccezionale, che attualmente occupa il quarto posto. Qualificazione alla prossima Champions League che adesso è diventata difficilissima e che, per le esigenze economiche societarie, sarebbe necessaria. Il prossimo impegno in campionato è contro il Genoa di Alberto Gilardino, poi sarà ufficialmente il momento di affrontare il Barcellona.

Xavi a rischio esonero

Se il Napoli non se la sta passando bene, la situazione del Barcellona non è del tutto differente. I blaugrana stanno deludendo in campionato e ieri sera è arrivato un 3-3 contro il modesto Granada. La squadra di Xavi è stata salvata in extremis dalla doppietta del giovane Lamine Yamal, sempre più roseo il suo futuro.

Ma proprio il tecnico spagnolo sarebbe a forte rischio esonero. Già annunciate le dimissioni a partire dalla prossima stagione, il Barcellona si trova a – 10 punti dall’inarrestabile Real Madrid di Carlo Ancelotti. La stagione in Liga ed i sogni scudetto sembrerebbero ormai essere compromessi. Secondo quanto è possibile apprendere dai media spagnoli, Laporta avrebbe deciso di esonerare Xavi anzitempo in caso di eliminazione contro il Napoli.

Nonostante pochi giorni fa il presidente del blasonato club catalano avesse detto di voler tutelare il proprio allenatore e lasciarlo lavorare fino alla fine della stagione, i termini adesso sarebbero cambiati. Con un primo posto in campionato ormai irraggiungibile, la Champions League è l’unico obiettivo concreto di questa stagione.Viste le condizioni attuali in cui versa la squadra di Walter Mazzarri, per il Barcellona passare il turno è diventato indispensabile. Le intenzioni di Joan Laporta quindi sembrano chiare a tutti: Xavi sarà esonerato se non riuscirà ad eliminare il Napoli.