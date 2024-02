Mazzarri vs Garcia, il Napoli attuale è peggiorato: tutti i numeri

Dati a confronto, l’analisi tra i due allenatori che hanno guidato il Napoli in stagione mette a risalto quanto la squadra, sotto la gestione attuale, sia in un momento di totale appannamento

Il periodo buio del Napoli non ha fine, la luce in fondo al tunnel sembra non apparire mai. La stagione sta scivolando via e le conseguenze sono gravissime. La sconfitta di San Siro contro il Milan e la vittoria dell’Atalanta sul campo del Genoa hanno rallentato ancora di più la marcia dei partenopei che adesso rischiano tanto.

Il Napoli occupa attualmente il nono posto in classifica e il rischio è quello di rimanere fuori non solo dalla prossima Champions League ma anche da tutte le competizioni europee. La concorrenza è tanta e spietata, adesso i punti di distanza dal quarto posto sono diventati addirittura sette. Essere fuori da tutto cancellerebbe, almeno da un punto di vista societario, quanto di buono raccolto nella gloriosa annata scudetto.

C’è bisogno di una soluzione al più presto che almeno spinga il Napoli a lottare per risalire la china. Una stagione da portare al termine più velocemente possibile per poi focalizzarsi su quelli che possono davvero essere gli obiettivi per questa squadra.

Walter Mazzarri non ha convinto nessuno

Può la pesante assenza di un giocatore come Victor Osimhen, sconfitto in finale di Coppa d’Africa, diventare un alibi? La mancanza di un centravanti come il nigeriano, il cui zampino sulla conquista dello scudetto è stato massiccio, è sicuramente un grave peso per la squadra di Mazzarri.

Dati alla mano, il confronto tra quanto raccolto dal tecnico toscano e da Rudi Garcia vedono il francese in vantaggio. Affidare una squadra in grave difficoltà a Walter Mazzarri è stata forse un’altra scelta sbagliata da parte della dirigenza partenopea. Sono 9 le partite in cui il Napoli allenato dal toscano non è riuscito a segnare. Soltanto 6 le vittorie in 16 partite ufficiali.

Altrettante sono le panchine di Rudi Garcia che però invece ha una media punti superiore al toscano: 1,75 rispetto agli 1,25 di Mazzarri. Per Garcia sono 8 le vittorie in 16 partite. Il Napoli con il francese era riuscito a segnare in tutte le partite giocate meno che con il Bologna ed Empoli, la partita che gli è costata l’esonero.

Di seguito i numeri del confronto tra i due allenatori.

Walter Mazzarri

SERIE A: 11 partite – 4 vittorie – 2 pareggi – 5 sconfitte – 14 punti CHAMPIONS LEAGUE: 2 partite – 1 vittoria – 1 sconfitta – 3 punti SUPERCOPPA ITALIANA: 2 partite – 1 vittoria – 1 sconfitta – 3 punti COPPA ITALIA: 1 partita – 1 sconfitta GOL: realizzati 15 – subiti 23 TOTALE: 16 partite – 6 vittorie – 2 pareggi – 8 sconfitte – media punti (1,25)

Rudi Garcia