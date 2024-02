Squalificati Napoli, ammonizione fatale per l’azzurro: salterà il Genoa

Altra squalifica in casa Napoli, cui ammonizione contro il Milan risulta fatale. L’azzurro salterà il match casalingo contro il Genoa.

Ha patito molto l’assenza dello squalificato Mario Rui il Napoli di Walter Mazzarri, che contro il Milan è apparo nuovamente spento come le ultime uscite pre-Supercoppa. A caratterizzare quindi il match, la super prestazione di Pasquale Mazzocchi, da pieno 7 sulla fascia sinistra in sostituzione del portoghese. L’ex Roma tornerà ora a disposizione per la sfida casalinga contro il Genoa del prossimo 17 febbraio, nella quale sarà però assente un ulteriore difensore.

Giallo fatale per Juan Jesus, salterà Napoli-Genoa

Non riesce ad uscire da un super loop di assenze il Napoli di Walter Mazzarri, che dopo aver superato la numerosa sfilza di infortuni ha cominciato a patire le numerose squalifiche. Mario Rui ha infatti saltato la sfida di San Siro contro il Milan, mettendo molto in difficoltà i propri compagni. All’ottima notizia della super prestazione di Mazzocchi, riuscito egregiamente a sostituire il portoghese, è però arrivata l’ennesima parentesi negativa per i Campioni d’Italia. Una nuova assenza verrà infatti registrata in casa Napoli per la prossima sfida, che vedrà gli azzurri impegnati al Maradona contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Su finale della gara, il diffidato Juan Jesus ha difatti cominciato ad accusare la stanchezza, le provocazioni avversarie nonché alcune scaramucce con i calciatori del Milan, non riuscendosi a frenare d’innanzi a Theo Hernandez. Il fallo dell’ex Roma ha quindi spinto l’arbitro Valeri a punire il brasiliano con un cartellino giallo alquanto pesante. Quest’ultimo lascerà infatti Mazzarri e i suoi privi di un fondamentale uomo in retroguardia, cresciuto in quanto a prestazioni nelle ultime uscite. contro una squadra dai toni vivaci come il Genoa.

Napoli-Genoa, come giocherà il Napoli

L’ammonizione di Juan Jesus contro il Milan, con annessa squalifica verso Napoli-Genoa, ha privato gli azzurri di un’altra pedina per il futuro. Senza il brasiliano infatti, crollano leggermente gli scemi di mister Mazzarri, ora chiamato ad organizzare diversamente la propria squadra contro il Grifone. Sembrerebbe infatti scontato l’impiego di un recuperato Natan. In particolare, con l’ex calciatore del Bragantino si potrebbe optare al ritorno della difesa a 4, con duo in retroguardia assieme a Rrahmani. Altro scenario potrebbe inoltre essere l’impiego di Natan da braccetto sinistro nella difesa a 3, sebbene ciò appaia molto improbabile. Questo perché, seguendo tale schema, a disposizione del Napoli in difesa rimarrebbe il solo Dendoncker adattato.