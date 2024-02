Osimhen, stasera la finale di Coppa d’Africa: quando tornerà a Napoli

È il giorno di Nigeria-Costa d’Avorio, finale di Coppa d’Africa. Osimhen la giocherà da protagonista: ora è nota la data del rientro a Napoli

Seppur designata dal tabellone come squadra di casa la Nigeria di Osimhen giocherà in un atmosfera piuttosto ostile. La Coppa d’Africa infatti si sta svolgendo proprio in Costa d’Avorio, avversaria del bomber azzurro. L’impianto che ospiterà l’atto finale è l’Alassane Ouattare di Abidjan. Saranno oltre 60 mila i tifosi accorsi per supportare la Costa d’Avorio. Osimhen e compagni hanno già giocato contro la Costa d’Avorio in questo stadio, all’inizio della manifestazione, durante la fase a gironi. In quell’occasione l’ha vinta la Nigeria, grazie ad un rigore dell’ex Udinese Troost-Ekong.

Da lì in poi un percorso perfetto della Nigeria, che gli ha permesso di approdare alla tanto ambita finale continentale. Osimhen non è spiccato per reti realizzati, ma come ribadito dallo stesso allenatore, svolge un ruolo di fondamentale importanza per la squadra. Si sacrifica, è un porto sicuro sul quale i suoi compagni possono far affidamento nei momento difficili della gara. L’attaccante del Napoli conta sin ora un solo gol in sei partite. Ha inoltre fornito un assist per i suoi compagni. E stasera guiderà l’attacco della Nigeria.

Osimhen, stasera l’attesissima finale: intanto spunta la data di rientro

Il bomber azzurro ha voglia di scrivere la storia. La Nigeria vuole iscrivere, per la terza volta nella sua storia, il suo nome nell’albo d’oro della competizione. Le aquile non vincono il trofeo dal 2013, e undici anni dopo l’impresa è più che tangibile. Anche perché, come detto in precedenza, la Nigeria ha già battuto la Costa d’Avorio solo qualche settimana fa.

“Il Napoli farà il tifo per il suo campione”, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. Oltre che per naturale valore affettivo, l’eventuale vittoria della Coppa d’Africa rappresenterebbe la consacrazione definitiva dell’attaccante ex Lille. Questo potrebbe accrescere ancor di più il valore del suo cartellino, in vista di quest’estate e di un’eventuale cessione.

Il Napoli aspetta Osimhen: la data di rientro

In caso di vittoria finale Osimhen avrà soltanto 48 ore per festeggiare il trionfo. Poi è atteso al Konami Training Center. Mazzarri conta di averlo a disposizione già in vista di domenica prossima, quando al Maradona arriverà l’arrembante Genoa di Gilardino. La presenza o meno dell’attaccante nigeriano, come ribadito anche dal quotidiano, è un fattore determinante per la rincorsa al quarto posto, a prescindere da tutto. Dunque a Napoli c’è attesa per il rientro.