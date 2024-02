Milan-Napoli, un azzurro finisce in tribuna: “Gastroenterite a pochi minuti dal match”

Assenza dell’ultim’ora in casa Napoli, con il calciatore azzurro che non sarà neanche in panchina. Le prime indiscezioni circa il forfait.

Alle ore 20.45 scenderanno in campo Milan e Napoli, per un attesissimo main event di serata in quel di San Siro. Una sfida alquanto delicata per entrambe le squadre, alla ricerca di 3 punti fondamentali per due motivazioni diverse. Blindare il terzo posto è infatti l’unico obiettivo rimasto al Milan dopo essersi imbottigliata in una situazione di estremo vantaggio sul quarto posto ma di ampio ritardo dalle prime due posizioni. Migliorare lo score di 7 punti in 3 partite è invece l’obiettivo numero uno del Napoli di Walter Mazzarri, raggiunto però da un’assenza dell’ultim’ora. Spiegati quindi i motivi in diretta dal Meazza.

Out Meret, il portiere non sarà neanche in panchina

Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, abili a confermare tutte le sensazioni dell’andata. Gli azzurri scenderanno infatti sul terreno da gioco di San Siro tornando ad usufruire della difesa a 3, schierando il duo d’attacco Kvaratskhelia Simeone nonché affidandosi al trio difensivo composto da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Scelto quindi il norvegese per agire da braccetto di destra, con Di Lorenzo avanzato invece ad esterno di centrocampo. Un comparto di centrocampo, questo, pronto a schierarsi d’innanzi all’ormai confermato Gollini, scelto di nuovo da Mazzarri nonostante il recupero di Meret dai problemi fisici.

Quest’ultimo, però, non ha potuto concorrere al posto da titolare per la sfida di San Siro, visti alcuni problemi riscontrati a pochi minuti dall’inizio della partita. Stando alle distinte che giungono da San Siro infatti, Meret non figura neanche in panchina, dove l’unico estremo difensore listato appare essere l’italo-polacco Nikita Contini. Situazione non passata inosservata ai tifosi più attenti, ma rivelatasi fortunatamente essere più lieve del previsto, come spiegato dalla redazione di Goal.com.

Niente problemi fisici, il motivo del forfait di Meret

Alle prime indiscrezioni circa dei nuovi problemi fisici per Meret, ecco arrivare la testimonianza della redazione di Goal.com. Secondo questi ultimi infatti, il portiere sarebbe stato escluso dalla distinta a causa di una gatroeinterite ravvisata all’ultimo secondo, che ha costretto Mazzarri a fare a meno dell’ex Udinese. Spazio quindi nuovamente a Gollini fra i pali, cui posto da titolare potrebbe però essere insidiato già a partire dai prossimi impegni. Meret avrebbe infatti recuperato dalle noie patite lo scorso dicembre contro il Monza e, superati i problemi intestinali, tornerà ad inserirsi in lotta per un posto da titolare nelle fila del Napoli.