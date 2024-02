Milan-Napoli, Mazzarri cambia modulo: ruolo inedito per Kvaratskhelia

Milan-Napoli, le probabili formazioni. Mazzarri ha in mente un modulo del tutto nuovo: spicca la nuova posizione di Kvaratskhelia

Questa sera a San Siro andrà in scena il big match della ventiquattresima giornata di Serie A, Milan-Napoli. Un cult della passata stagione, quando le due squadre sono arrivate a giocarsi uno storico quarto di finale di Champions League. Quest’anno invece le ambizioni, quantomeno in campionato, sono decisamente ridimensionate, per entrambe. I rossoneri sono al momento terzi in campionato, a meno quattro dalla Juventus seconda. Il Napoli è addirittura ottavo, ma con una vittoria a San Siro può raggiungere la quarta posizione.

Con l’assenza per somma di ammonizioni di Mario Rui, Mazzarri è costretto a reinventarsi la formazione del Napoli. Seppur sia tornato tra i convocati, Olivera non è al meglio della condizione, viene de un infortunio che lo ha tenuto per un po’ ai box, quindi in sostanza l’unico sostituto del portoghese è Mazzocchi. Ciò implica però il ritorno alla difesa a tre, con l’esterno ex Salernitana a fare l’esterno tutta fascia, come visto in Supercoppa. Contro il Milan Mazzarri ha in mente una novità ulteriore, e riguarda l’attacco. Infatti potrebbe abbandonare l’idea del tridente ed optare per un’insolito duo d’attacco. Tutto dipenderà dalla posizione di Kvaratskhelia.

Milan-Napoli, la nuova posizione di Kvaratskhelia nel 3-5-2 di Mazzarri

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il georgiano potrebbe agire da seconda punta, in supporto dell’unico terminale offensivo, che questa sera sarà Simeone. Posizione non del tutto nuova per Kvaratskhelia, in quanto la occupa spesso in Nazionale.

Decisione che confermerebbe la tendenza di Mazzarri di accentrare il raggio d’azione dell’MVP della scorsa Serie A, per avvicinarlo alla porta. Già da alcune partite il mister toscano sembra voler insister su questo aspetto, e i risultati gli stanno dando ragione. Il gol nell’ultimo match contro il Verona ne è una chiara testimonianza.

Milan-Napoli, le probabili formazioni del match

Stando a quanto riportato dal quotidiano, ci sono alcune novità importanti di formazione. Dinanzi a Gollini, confermato in porta nonostante il ritorno tra i convocati di Meret agiranno Ostigard, Juan Jesus e Rrahmani. Sulle fasce spazio per Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Zielinski, che completerà il reparto con Anguissa e Lobotka. In attacco il duo Simeone Kvaratskhelia. Di seguito la formazione completa: