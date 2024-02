Milan-Napoli, assenza pesante tra i rossoneri: Pioli ha scelto il sostituto

Milan-Napoli, le ultime di formazione in casa rossonera, Poli dovrà fare i conti con un’assenza pesante: chi sarà il sostituto

Milan-Napoli si profila come il match di cartello di questa domenica di Serie A. Se per il Napoli si tratta di un’occasione da non farsi scappare per recuperare terreno nei confronti delle altre pretendenti ad un posto nella prossima UEFA Champions League, anche per il Milan è uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. I rossoneri sono ora a meno quattro dalla Juventus seconda, i ragazzi di Pioli non hanno nessuna intenzione di lasciare le posizioni di vertice per continuare a sperare di rientrare nella lotta salvezza.

A San Siro l’anno scorso l’ha decisa il Cholito Simeone, nel match che probabilmente la passata stagione ha fatto capire al Napoli di poter competere per obiettivi importanti. L’argentino sarà al centro dell’attacco azzurro anche stavolta, in assenza di Osimhen, che stasera giocherà in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Mazzarri ha in mente una formazione del tutto nuova. Stando alle ultime news infatti potrebbe schierare un’insolito 3-5-2, con Kvara a supporto dell’ex attaccante del Verona. Pioli dovrà quindi rivedere i suoi piani. Inoltre dovrà fare i conti con un’assenza a dir poco fondamentale, quella di Tijjani Reijnders.

Reijnders assente: Pioli valuta una coppia inedita a centrocampo

Nello scorso match contro il Frosinone l’ammonizione rimediata dal centrocampista olandese ha privato Pioli del suo titolarissimo a centrocampo. In un calcio nel quale, con l’introduzione delle cinque sostituzioni, si fatica a parlare di titolari e riserve, Reijnders è l’eccezione che conferma la regola.

Sin dall’inizio della stagione Pioli non ne ha potuto fare a meno. L’olandese è stato utilizzato per 23 partite su 23. Quella di Reijnders è un’assenza gravissima per il Milan. L’allenatore rossonero sta quindi mettendo a punto un piano per sopperire all’assenza.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rende noto che al momento il favorito a prendere il suo posto è Bennacer, che andrà a comporre un’insolita coppia di centrocampo con Adli. I due non hanno mai giocato insieme dal primo minuto, ma solo per qualche scampolo di partita.

Milan-Napoli, la probabile formazione del Milan

Formazione del Milan che per il resto non dovrebbe presentare grosse novità. Di seguito le possibili scelte di mister Stefano Pioli in vista del big match di questa sera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leão; Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Álex Jiménez, Simic, Terracciano, Eletu, Musah, Zeroli, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.