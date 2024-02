LIVE – Milan-Napoli 0-0: si inizia!

Cancellato ogni dubbio circa Milan-Napoli. Le scelte di Mazzarri per la sfida di San Siro: il modulo e gli attaccanti per gli azzurri.

Continuano a scorrere i minuti in direzione di Milan-Napoli, match conclusivo di questa interessante e frenetica domenica ricca di gol in Serie A. Un San Siro sold-out si prepara dunque ad attendere le due compagini dopo il 2-2 dell’andata al Maradona, condito da rimonte, scelte discutibili e disordini sugli spalti. A distanza di mesi, con due squadre molto diverse e con una classifica totalmente rivoluzionata, ecco arrivare le scelte ufficiali da parte dei due allenatori, decisi a trionfare sull’altra visti i calciatori schierati dal primo minuto. Cancellati quindi anche i dubbi circa il modulo e l’attacco selezionati da Mazzarri.

Mazzarri torna a 3, le scelte per Milan-Napoli

Dopo una prestazione tutto sommato positiva contro il Verona, condita con il successo e dal ritorno al 4-3-3, Mazzarri ha scelto di tornare alla difesa a 3 in quel di San Siro. Dentro dunque Ostigard sulla linea di difesa con Di Lorenzo spostato ad esterno destro di centrocampo. Sulla sponda opposta, Mazzocchi adattato sostituirà lo squalificato Mario Rui, mentre ecco rientrare Zielinski da mezzala dopo i disguidi dell’ultimo mese. In attacco, spazio al duo Kvaratskhelia-Simeone, preferiti ai vari Politano, Lindstrom, Raspadori e Ngonge in ballottaggio.

Vive di conferme, invece, Stefano Pioli, costretto a schierare ancora una volta una difesa rimaneggiata a causa degli infortuni di Kalulu, Tomori e Thiaw. Spazio quindi alle varie certezze del calibro di Maignan, Theo, Loftus-Cheek, Pulisic, il ritrovato Leao e Giroud, che proprio nel Napoli trova una delle sue vittime preferite in Serie A, con tale dato cementificato dalla doppietta all’andata. Altra decisione forzata, inoltre, l’utilizzo in contemporanea di Adli e Bennacer, atto per compensare alla squalifica rimediata da Reijnders lo scorso turno.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

Vincere. Unico mantra dunque possibile per due squadre dall’obiettivo comune ma dalla motivazione diversa. Da una parte, infatti, il Milan è alla ricerca dei 3 punti per cementificare un sempre più probabile terzo posto, dati i numerosi stop alle proprie spalle nonché la fuga in vetta di Inter e Juventus. D’altro canto, invece, il Napoli è volenteroso di dare continuità ai propri risultati, mantenendosi in scia Champions dopo i 7 punti nelle ultime 3 partite. Di seguito, quindi, le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. ALL: Stefano Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. ALL: Walter Mazzarri.

La diretta del match

Di seguito, la diretta della sfida sul canale X ufficiale degli azzurri:

https://x.com/sscnapoli?s=20