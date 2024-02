Kvaratskhelia lascia il Napoli? L’intermediario svela dove può andare

Khvicha Kvaratskhelia è la stella del Napoli in questo momento e dopo la cessione di Osimhen lo sarà anche nella prossima stagione: le parole dell’intermediario sul suo futuro.

Questa sera il Napoli sfiderà il Milan a San Siro. Gli azzurri sono chiamati a proseguire il buon periodo di forma dopo la vittoria sull’Hellas Verona. Gli azzurri hanno bisogno di portare a casa punti importanti per provare a ricucire lo strappo sulla zona Champions League.

Tra i giocatori più attesi per questa sera c’è ovviamente Khvicha Kvaratskhalia. Contro l’Hellas Verona il georgiano si è caricato la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla vittoria. Il numero 77 azzurro, questa sera proverà a ripetersi per permettere al Napoli di guadagnare punti sulle dirette rivali come la Roma che ieri è crollata contro l’Inter.

Proprio riguardo al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato l’intermediario che lo ha portato a Napoli, Cristiano Zaccardo, campione del mondo nel 2006.

Futuro Kvaratskhelia, Zaccardo rivela dove può andare

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto del suo numero 77. Attualmente il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027, ma il georgiano merita certamente un adeguamento.

A poche ore dalla sfida tra Napoli e Milan, però, Cristiano Zaccardo, intermediario nella trattativa che ha portato Kvaratskhelia all’ombra del Vesuvio, ha parlato del futuro dell’esterno georgiano ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Di seguito quanto evidenziato:

Da uomo mercato: facile immaginare che arriveranno richieste importanti in estate.

“È ancora presto, c’è tempo. Penso possa essere un calciatore apprezzato tantissimo anche all’estero e allo stesso tempo un vanto per il Napoli avere un calciatore come lui in squadra. Sicuramente potrebbe giocare in qualsiasi club europeo”.

Sirene europee per Kvaratskhelia che già la prossima estate potrebbe giocare ovunque in Europa. Spetterà al Napoli trattenerlo in maglia azzurra per non perdere in un colpo solo Kvara e Osimhen.

Zaccardo, poi si è soffermato anche sulla sfida di questa sera tra Napoli e Milan e sul dualismo tra Leao e Kvaratskhelia.

Di seguito le sue parole: