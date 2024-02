Gli chiedono di Zielinski: la risposta di Meluso è imperdibile, avete sentito?

Arriva il commento del calciatore e del dirigente azzurro nel pre-partita di Milan-Napoli. Le parole su Zielinski e sull’integrazione dei neo acquisti.

Il Napoli si prepara a scendere in campo in quel di San Siro contro il Milan, dopo il pirotecnico 2-2 dell’andata al Maradona. Da quel giorno tanto è cambiato nelle due squadre e soprattutto nella classifica, con i partenopei chiamati alla vittoria soprattutto per mantenersi alle spalle di un treno Champions che non aspetta. Molto ricco, quindi, il pre-partita in onda su DAZN, cui microfoni sono riusciti a raccogliere le parole di Mauro Meluso e di Leo Ostigard.

Meluso sul futuro di Zielinski, le parole a DAZN

Ancora Zielinski a monopolizzare lo scenario attorno al Napoli, che quest’oggi tornerà a schierare il polacco nella formazione titolare dopo i disguidi degli ultimi mesi. Sul caso è quindi intervenuto Mauro Meluso, in grado di caratterizzare il pre-partita in onda su DAZN. “Pensiamo che Zielinski sia un giocatore molto valido, che possa darci una mano fino all’ultimo e fino alla scadenza del suo contratto. L’esclusione dalla lista Champions è stata già spiegata da noi e dalla società, che non ha assolutamente nulla contro il calciatore“, le prima parole del Ds.

“Purtroppo c’erano della norme da rispettare che ci hanno costretto a prendere delle decisioni non facile, frutto di alcune scelte tattiche ma non personali. Siamo sicuri che Zielinski saprà darci una mano anche se impiegato solo in Serie A“, la sentenza finale di Meluso, in grado di placare, almeno per adesso, i mugugni del pubblico.

Ostigard sui nuovi acquisti, le parole pre Milan-Napoli

Ad aprire il pre-partita è stato però Leo Ostigard, prima voce azzurra ascoltata ai microfoni di DAZN. Il difensore norvegese ha quindi parlato della preparazione del Napoli in vista di tale sfida, nonché circa i nuovi innesti arrivati nel mercato di gennaio. “Il Milan è una squadra molto forte, ma noi ci siamo preparati alla grande, nonostante sia cambiato il nostro modo di giocare“, le prime dichiarazioni dell’ex Genoa.

“Sarà una partita fondamentale e l’abbiamo preparata alla grande. Tutti sono motivati e vogliono fare bene, quindi ci aspettiamo un grande incontro e un grande match“, quanto dichiarato da Ostigard prima di parlare dei nuovi acquisti. “Oggi possiamo contare anche su tanti nuovi acquisti. Si sono integrati tutti alla perfezione e sono motivati alla grande come tutti noi“, le parole conclusive dell’intervista.