Finale Sanremo 2024, Geolier si esibisce all’Ariston: cosa è successo

Si è appena tenuta l’esibizione di Geolier a Sanremo, toni molto più distesi rispetto a quelli andati in scena ieri.

Dopo i momenti complicati vissuti ieri sera, con i fischi indegni subiti a seguito della nomina di vincitore della “Serata cover”, Geolier, rapper napoletano, si è esibito nuovamente sul palco dell’Ariston per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo.

Geolier – Sanremo: la risposta del pubblico all’esibizione

A mezzanotte inoltrata, dopo Angelina Mango, colei che con la sua esibizione pazzesca ha dato il via alla disputa tenutasi poco più di ventiquattro ore fa, il rapper di Napoli ha cantato nuovamente il proprio pezzo “Ij p me, tu p te”.

Tanta attesa in merito, anche durante la comunicazione della classifica provvisoria, che vedeva ancora Geolier primo, il pubblico di Sanremo non aveva risparmiato nuovi fischi al rapper, tanto da rendere necessario l’intervento di Amadeus, che ha chiesto rispetto per ogni artista in gara.

Geolier è stato però accolto dagli applausi dei presenti questa volta, rendendo inutile qualsiasi tipo di intervento o comunicazione non prevista. Il rapper si è reso protagonista di una bella esibizione, immergendosi fra il pubblico, che gli ha tributato al termine della canzone un nuovo applauso. Insomma, per ora, acqua passata, in attesa della comunicazione del vincitore.