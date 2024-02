Baby Mertens scatenato in Turchia: guardate come incita la curva del Galatasaray (VIDEO)

Il figlio di Dries Mertens protagonista nell’ultima gara di campionato turco contro il Basaksehir, vinta proprio dal Galatasaray

Il legame che lega Mertens e la città di Napoli non si è mai realmente interrotto, anche dopo l’addio dell’estate 2022. Con 148 gol complessivi in 397 presenze totali l’attaccante belga è il miglior marcatore all time della storia del Napoli. Ma non solo per questo ha un posto speciale nel cuore di tutti i tifosi azzurri. Dal soprannome “Ciro”, alla casa che affaccia sul golfo di Napoli fino a quello che, forse, è il gesto più significativo: il nome di suo figlio. Dries e sua moglie Katrin hanno deciso di chiamare il primogenito di casa Mertens, nato nel 2022, Ciro Romeo.

Nome che riprende proprio il soprannome datogli dalla tifoseria durante il periodo di permanenza in azzurro. Il 6 agosto 2022 poi l’addio. Un’interruzione del rapporto forzata dalla scadenza del contratto, dopo colloqui con De Laurentiis l’intesa definitiva non è arrivata, Mertens si è quindi liberato a parametro zero. A cogliere l’occasione di mercato ci ha pensato il Galatasaray, in Turchia. Ha concluso la prima stagione ad Istanbul con la vittoria del campionato turco, contribuendo anche con 6 reti e 3 assist in 30 presenze al trionfo dei giallorossi. E anche per questa stagione Mertens non ha intenzione di smettere di segnare.

Mertens a segno con il Galatasaray: Baby Ciro show con la curva

Il Galatasaray ieri ha portato a casa un’altra importante vittoria. A farne le spese il Basaksehir, altra squadra di Istanbul. Grazie alla vittoria casalinga i giallorossi si sono portati in testa alla classifica del campionato, a quota 66 punti, a più tre dal Fenerbahce secondo.

Dalla prima parte di stagione non si può non dedurre che vi sarà una testa a testa tra Galatasaray e Fenerbahce per la vittoria finale del titolo. Le due squadre più importanti della capitale turca hanno perso solo un match. Il Besiktas, che ora occupa la terza posizione dista 27 punti dalla vetta occupata dal Galatasaray e 24 dal secondo posto.

Baby Mertens show, fa scatenare i tifosi de Galatasaray: il video

Ieri sera Mertens ha messo a segno la sesta marcatura stagionale. Ma a prendersi la scena è il figlio Ciro Romeo, che al termine del match è corso sotto l’infuocata curva del Galatasaray per festeggiare con i tifosi giallorossi. Mertens ha poi ringraziato i supporters turchi con un post sul suo profilo Instagram. Di seguito un video dell’episodio: