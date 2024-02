Zielinski recuperato, ma sarà convocato? Cosa ha deciso il Napoli

Piotr Zielinski ha recuperato dall’affaticamento muscolare, ma la sua presenza per la trasferta contro il Milan resta in dubbio.

Nuova giornata di campionato e nuova sfida cruciale per il Napoli di Walter Mazzarri. Archiviata a vittoria contro il Verona, per gli azzurri è già tempo di vigilia della 24esima giornata di Serie A, turno di campionato che vedrà gli azzurri contrapposti al Milan di Stefano Pioli, terzo in classifica. La gara di San Siro si preannuncia assai ostica, ma potrà dare un po’ l’idea di quello che è diventato il Napoli con il nuovo allenatore ora che c’è stato il tempo materiale per lavorare.

Soprattutto Mazzarri ha ritrovato i calciatori a disposizione. Già, perché la grande notizia arrivata nelle scorse ore è stato il recupero di tre calciatori. Alex Meret, Mathias Olivera e Piotr Zielinski hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono regolarmente a disposizione per la gara contro i rossoneri. Giocatori fondamentali, anche perché parliamo di tre titolari della scorsa annata, quella dello scudetto.

Notizie Napoli, Zelinski sarà convocato per la trasferta contro il Milan

Non è chiaro se i tre saranno del match, ma certamente saranno a disposizione del tecnico di San Vincenzo, compreso Piotr Zielinski. Già, perché per il polacco c’era ancora qualche dubbio sulla chiamata in vista della trasferta di Milano, ma secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista partirà con il resto della squadra regolarmente. Ecco quanto evidenziato:

Piotr Zielinski è tornato a lavorare in gruppo e oggi potrebbe anche rientrare nella lista dei convocati. È questa la grande novità in arrivo da Castel Volturno, dove l’emergenza adesso appare davvero solo un brutto ricordo. Il centrocampista polacco aveva saltato l’ultima sfida contro il Verona per un affaticamento sospetto, dopo essere stato escluso dalla lista Champions. Ma Mazzarri non lo ha mai considerato fuori dal progetto Napoli: “Quando mi farà vedere che starà bene in tutti i sensi, giocherà”. E chissà che a questo punto non possa davvero avanzare la propria candidatura per domani.

Insomma, Piotr Zielinski – seppur ormai sia destinato a trasferirsi definitivamente a Milano, nella parte nerazzurra della città – sarà regolarmente a disposizione del Napoli e darà il suo contributo fino al termine della stagione. Così come ci si aspetta da un professionista esemplare come lui. Lo stesso Mazzarri potrà contare sull’intelligenza tattica del polacco, oltre che della sua qualità nel cuore del centrocampo.