UFFICIALE- Esulta Mazzarri: tornano i big contro il Milan

Il Napoli si appresta a scendere in campo domani sera contro il Milan: diramata la lista dei convocati di Walter Mazzarri.

Manca sempre meno al big match di domani sera tra Napoli e Milan. Gli azzurri di Walter Mazzarri dovranno scendere in campo a San Siro per provare a conquistare tre punti fondamentali in vista del rush finale di stagione. Il Napoli, infatti, è a solo quattro lunghezze di distanza dal quarto posto in classifica, ma gli azzurri hanno anche una partita da recuperare.

La squadra di Mazzarri, infatti, dovrà sfidare ancora il Sassuolo date che gli azzurri hanno saltato il match a causa della trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Anche l’Atalanta, attualmente quarta in classifica ha una partita in meno, ma i bergamaschi dovranno vedersela contro l’Inter che in piena lotta scudetto contro la Juventus.

A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio di Milan – Napoli, Walter Mazzarri ha diramato la lista di convocati per il match di domani.

Milan – Napoli, svelati i convocati di Mazzarri

Walter Mazzarri si prepara all’ennesimo big match da quando è tornato a sedere sulla panchina azzurra. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, nel mese di dicembre ha dovuto affrontare in rapida successione Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus.

In vista del big match di domani, però, ci sono molte notizie positive per il tecnico toscano. Mazzarri, infatti, ritrova giocatori che erano infortunati da diverso tempo come Alex Meret, Mathias Olivera e Piotr Zielinski. Assente, invece Mario Rui per squalifica.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Contini, Gollini, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Cajustem Dendoncker, Lobotka, Lindstrom, Zielinski, Traoré.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Raspadori, Simeone.

Ancora diversi dubbi di formazione per Walter Mazzarri che non ha ancora deciso con quale schieramento tattico scendere in campo domani a San Siro.

Nelle ultime ore si è pensato ad un ritorno alla difesa a tre e accentrando la posizione di Kvaratskhelia alle spalle dell’unica punta. In quella posizione, infatti, il talento georgiano ha svoltato la partita del Napoli contro il Verona e ha permesso agli azzurri di rimontare e portare a casa tre punti fondamentali.

Non si sa ancora chi sarà il centravanti titolare del Napoli per domani sera anche se le ultime partite fanno pensare ad un Giovanni Simeone favorito in attesa del rientro dalla Coppa d’Africa di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, è arrivato in finale con la sua Nigeria e solo tra una settimana potrà tornare alla corte di Walter Mazzarri.