Svolta Kvaratskhelia, si muove De Laurentiis: i tifosi del Napoli iniziano già ad esultare

Importante novità riguardante il Napoli e il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, si sta muovendo anche il presidente De Laurentiis.

Il Napoli si appresta a disputare la prossima gara di campionato contro il Milan con l’intenzione di dimostrare che il periodo buio è definitivamente alle spalle. Per farlo sarà fondamentale ottenere un risultato positivo a San Siro, ma soprattutto sarà la prestazione a definire lo stato della squadra. Per questo Walter Mazzarri sta pensando anche a qualche modifica tattica.

Stando alle ultime notizie provenienti da Castel Volturno, il tecnico di San Vincenzo sarebbe propenso a passare a un modulo che prevede la difesa a tre. Organizzazione tattica già vista in Supercoppa Italiana e nella trasferta di Roma contro la Lazio, dove però il Napoli era in piena emergenza considerando infortuni, indisponibili e squalificati. Adesso Mazzarri ha recuperato praticamente tutti i calciatori della rosa, tranne Osimhen che domenica disputerà la finale della Coppa d’Africa con la sua Nigeria sfidando i padroni di casa della Costa d’Avorio.

Rinnovo Kvaratskhelia, fissato un appuntamento ad aprile con gli agenti

Intanto, in attesa del ritorno del centravanti titolare, Mazzarri studia soluzioni alternative di gioco. Una di queste prevederebbe l’accentramento di Kvaratskhelia nel ruolo di trequartista e non più di ala sinistra. L’intenzione sarebbe quella di proporre un folto 3-5-1-1 lasciando al georgiano la libertà di spaziare su tutto il fronte d’attacco offensivo. Da questo punto di vista l’esperimento nei minuti finali visto contro il Verona ha dato risultati eccellenti e Mazzarri è convinto di poterlo riproporre anche in altre occasioni, magari partendo proprio dalla sfida di Milano.

Kvaratskhelia è sempre più centrale nelle dinamiche di gioco della squadra. Qualità che il Napoli conosce bene e che vuole assolutamente valorizzare. Motivo per il quale – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – la società si starebbe seriamente attivando per prolungare il contatto dell’attaccante georgiano. Se fino a qualche settimana fa erano gli agenti di Kvara a bussare alla porta del Napoli, ora – si legge – è il presidente partenopeo a rincorrere l’entourage. L’idea di De Laurentiis è quella di blindare Kvaratskhelia e farne un punto fermo del Napoli del futuro.

Tra le parti ci sarebbe anche un appuntamento già fissato. Gli agenti di Kvaratskhelia e la società si vedranno verso fino aprile e faranno il punto della situazione, cercando di prolungare e adeguare l’attuale contratto. Ricordiamo che il georgiano è legato al Napoli fino al 2027 e percepisce poco più di 1 milione di euro l’anno. La proposta del Napoli sarà quella di allungare di altre 2 stagioni il contratto e quanto meno quadruplicare l’attuale ingaggio. Kvaratskhelia è un calciatore importantissimo e il Napoli ha tutte le intenzioni di riconoscerne il valore.