Sanremo, problemi nella votazione per Geolier? Scoppia il caso sui social: arriva la spiegazione del rapper

Fa ancora discutere la presenza di Geolier a Sanremo dopo gli indegni fischi di ieri: questa sera un nuovo giallo in arrivo.

Anche questa sera il pubblico dell’Ariston non si è smentito: al momento della presentazione della classifica provvisoria, che vede Geolier primo, in tanti hanno sobissato il cantante di fischi, rendendo necessario l’intervento di Amadeus, che ha dovuto chiedere con fermezza rispetto per tutti i partecipanti.

Strascichi di ieri, quando il cantante napoletano ha ricevuto un trattamento indegno, con tanto di abbandono del teatro al momento della decretazione della sua vittoria, una situazione paradossale ed imbarazzante, specchio perfetto del paese italiano.

Geolier – Sanremo: giallo televoto, scandalo in vista?

Dalle 21 di questa sera era possibile ripartire con il televoto, il tanto discusso metodo di valutazione prescelto per il Festival. Il codice di voto per sostenere Geolier è il 18, ma a quanto pare, almeno secondo la segnalazione di molti utenti, sarebbe nato un problema.

In molti, stanno infatti lamentando la mancata conferma di voto, postando una miriade di screen con il 18 inviato al numero adibito per la votazione via SMS, senza che ci sia stata l’immediata conferma della RAI, come avvenuto con costanza nei giorni scorsi. Una situazione “strana”, che ha fatto gridare già allo scandalo a molti, arrivati a parlare di sabotaggio:

“Quando voti #Geolier ma i voti non arrivano, qualcosa puzza e di brutto … sento aria di imbrogli…” – scrive su Twitter l’utente Giuseppe, che non è però il solo: “non stanno accettando i voti mi sa che è iniziato il sabotaggio nei confronti di geolier #Sanremo2024” – e ancora altre segnalazioni, che stanno facendo aleggiare parecchi dubbi sulla veridicità delle votazioni di questa serata finale: “Io comunque ho votato a @SanremoRai #Geolier alle 21:06 e i voti devono ancora essere accettati. Li accetteranno?”.

Sarà con ogni probabilità solamente un caso, ma sino a questo momento la stranezza permane. Un qualcosa che a seguito delle polemiche insensate di ventiquattro ore fa, in cui alcuni addetti ai lavori hanno addirittura accusato Geolier di aver ideato un sistema di 5 sim differenti per permettere alla propria fan base di votare, lascia certamente riflettere.

Ne sapremo qualcosa in più nelle prossime ore, la speranza è che tutto rientri nella norma confermando la casualità del tutto, magari a causa dell’elevato traffico annesso al pubblico che sta seguendo il settantacinquesimo festival della canzone italiana. Il cantante, nel mentre, per smorzare i toni ha comunicato attraverso le proprie stories su Instagram di continuare a votare senza preoccuparsi, il ritardo dovrebbe essere dovuto a sua detta unicamente dall’elevato flusso di dati. Di seguito il video: