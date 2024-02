Geolier criticato a Sanremo, Valentina De Laurentiis non ci sta: messaggio da applausi

La vittoria nella “Serata cover” di Geolier è stata oggetto di varie critiche: a sua difesa, è intervenuta Valentina De Laurentiis.

Non si placano le polemiche attorno alla “Serata cover” del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare il rapper napoletano Geolier. Come poche volte, forse mai era successo nella storia, “l’aristocratico” pubblico dell’Ariston è sobbalzato, protestando quasi come se si trovasse allo stadio, anticipando inoltre l’uscita dal teatro.

Un evento che per quanto forte ha scosso lo stesso Geolier, che ha definito quella di ieri “L’esibizione più brutta della mia vita”, ma che nonostante ciò, questa sera si ripresenterà dinanzi al pubblico con l’obiettivo di vincere, conscio della potenzialità della propria hit, la più ascoltata della settantacinquesima edizione del massimo festival della canzone italiana.

Fischi a Geolier: che intervento di Valentina De Laurentiis

Oltre a chi nonostante la propria carica, non ha teso minimamente la mano al cantante, su tutte una giornalista che nella conferenza stampa odierna ha addirittura chiesto al rapper se “Sentisse a disagio per aver rubato il titolo di serata“, ricevendo la pronta risposta del napoletano che ha chiosato con un: “Mi mette più a disagio rispondere a questa domanda“, sono stati in tanti a schierarsi in suo favore.

Tra questi, anche Valentina De Laurentiis, figlia del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, salita alla ribalta questa estate in cui ha affiancato il proprio padre in determinati compiti dirigenziali. Attraverso il proprio account Instagram, Valentina ha così commentato l’accaduto, criticando aspramente l’atteggiamento del pubblico dell’Ariston:

“Il ragazzo “NAPOLETANO” che tanto criticate Artisticamente è questo: 53 platini, 23 oro, 1,5 miliardi di stream, album più venduto 2023 il coraggio dei bambini con oltre 200 mila copie vendute, 760 mila iscritti su youtube, 455 milioni di visualizzazioni su youtube, 2.2 milioni di followers su instagram, 2,5 milioni di followers su spotify, 6 milioni di ascoltatori mensili su spotify, in 5 anni scarsi iniziando a 18 dal nulla, vorrei vedere voi se ci riuscireste con il vostro Dialetto!”.

Una presa di posizione netta, a sostegno di un artista di soli 23 anni che si è ritrovato dinanzi ad una tempesta indegna. Come sottolineato più volte da Amadeus e appurato dagli stessi dati resi noti dal cantante, attualmente, in Italia, non c’è nessuno che non conosca Geolier, un vero e proprio fenomeno della scena musicale rap tricolore. Certo, i gusti restano opinabili, ma l’atteggiamento e le stesse allusioni andate in scena in questi giorni rappresentano al meglio l’immagine di un paese unito forse solamente sulla cartina geografica.