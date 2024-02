Finale Sanremo 2024, a che ora canta Geolier

Geolier scenderà per l’ultima volta questa sera sul palco dell’Ariston, il napoletano è favorito per la vittoria finale: a che ora canterà il giovane rapper.

Dopo la contestata serata di ieri, che ha visto la vittoria di Geolier nella “Serata Cover”, con tanto di indegni fischi ed annessa uscita anticipata del pubblico, è già nuovamente tempo di Sanremo, con l’ultimo atto che si terrà questa sera nella “Città dei fiori”.

Il rapper napoletano, attualmente in testa alla classifica del Festival della canzone italiana, pare essere il favorito per la vittoria finale, nonostante un ambiente quasi ostile, che per alcuni ha rimarcato gli asti territoriali ed il razzismo verso la città di Napoli.

Già, perché nella serata di ieri si è scritta forse una delle pagine più tristi della duratura competizione, arrivata alla sua settantacinquesima esibizione. Ogni gusto è opinabile e certamente la prova di Angelina Mango ha spaccato il cuore di chiunque l’abbia ascoltata, ma gettare così tanto fango su un ragazzo di ventitrè anni resta incomprensibile.

Una reazione spropositata, sostenuta anche da una parte della stampa, arrivata a porre al cantante napoletano domande del genere:

“Non ti senti a disagio per la vittoria? Onestamente dopo l’esibizione di Angelina Mango io sarei in difficoltà, non pensi di aver rubato la vittoria?” – domanda mediocre, a cui Geolier senza esitare ha ribattuto: “Mi sento più a disagio nel dover rispondere a questa domanda, ho una mia fan base, ma rubare è una parola brutta”.

A che ora esce Geolier a Sanremo

Insomma, un accanimento mediatico e non solo, che non a caso ha trovato il sostegno di quasi tutta la Città di Napoli e di altri addetti ai lavori, non ultimo quelli di alcuni giornalisti, che si sono soffermati su un astio che probabilmente riguarda un intera porzione di territorio, quello napoletano:

“Ieri la gente è andata via, si è sentito addirittura parlare di “napolecani”, un qualcosa che ha ricordato ciò che di molto brutto avviene negli stadi quando si inneggia al Vesuvio, insomma, ogni gusto è opinabile, ma ciò che abbiamo visto non è stato bello signor Sindaco”. – questa l’affermazione di uno dei giornalisti in sala, che ha trovato il netto sostegno di Amadeus, direttore artistico profondamente legato alla causa napoletana: “Sottoscrivo ogni parola”.

In ogni caso, forte della sua indiscutibile personalità e talento, Geolier scenderà nuovamente sul palco questa sera, con la voglia e l’intenzione di portare a casa l’ambito titolo. Il rapper sarà il diciottesimo cantante in gara e, scalette alla mano, dovrebbe cantare dopo la mezzanotte, più precisamente intorno alle 00:15. Insomma, stanotte i napoletani dovranno restare svegli fino a tardi per sostenere un giovane figlio di questa città.