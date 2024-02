Affare da 7 milioni, il Napoli pensa già di chiudere il prossimo acquisto

Il Napoli pensa già di chiudere il primo acquisto in vista del calciomercato estivo, l’affare costerà 7 milioni di euro a De Laurentiis.

Si avvicina il nuovo impegno in campionato per il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri saranno di scena allo stadio San Siro contro il Milan per quella che sarà la sfida di cartello della 24esima giornata di Serie A. Per i partenopei sarà anche l’occasione di mettere alla prova le proprie qualità e capire se si è definitivamente usciti dal periodo buio di questa stagione fin qui deludente. La squadra è comunque concentrata sull’obiettivo, mentre la società è sempre a lavoro per migliorare la rosa in vista del futuro.

Gollini resta in azzurro, il Napoli lo vuole riscattare dall’Atalanta

E proprio in virtù di questo, la dirigenza napoletana sta facendo un’attenta valutazione sul possibile prossimo acquisto da effettuare. O meglio, più che acquisto dovremmo parlare di riscatto. Già, perché come rivelato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli sta seriamente pensando di esercitare l’opzione di riscatto per Pierluigi Gollini. Il portiere classe ’95 – fin qui in stagione 9 presente totali nelle varie competizioni disputate – si sta meritando la conferma a suon di buone prestazioni. Tant’è che in questo momento si fatica a pensare a una sua esclusione, nonostante Alex Meret sia tornato nella lista dei calciatori convocabili e disponibili per la delicata trasferta contro il Milan.

Il rendimento di Gollini è stato fin qui alto, quindi il Napoli pare si sia convinto ad esercitare l’opzione di riscatto che detiene sul calciatore arrivato a gennaio scorso in azzurro e confermato nel corso del mercato estivo. Il cartellino è però ancora di proprietà dell’Atalanta, ma con 7 milioni di euro il Napoli può prelevarlo in maniera definitivo, cosa che il club partenopeo pare sia disposto a fare.

Meret in bilico, il futuro portiere potrebbe essere Caprile

In tal senso, la prossima estate sarà decisiva per le strategia del Napoli del futuro per quel che riguarda il ruolo del portiere. Detto di Gollini, in casa azzurra andrà definita anche la posizione di Alex Meret. L’estremo difensore azzurro ha il contratto in scadenza nel 2025, ciò vuol dire che le possibilità per lui sono sostanzialmente due: rinnovare ulteriormente il contratto oppure essere ceduto. Da capire ancora quali saranno le scelte della società, che intanto si coccola Gollini e tiene d’occhio un altro portiere che si sta distinguendo in Serie A, ovvero Elia Caprile che si sta mettendo in mostra all’Empoli. Il classe 2001 già al Bari aveva dimostrato tutte le sue qualità e le sta confermando in Toscana. Proprio lui potrebbe essere il portiere sul quale il Napoli potrebbe scommettere. Ma già dalla prossima stagione? Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione.