Verso Milan-Napoli, Mazzarri valuta un’idea a sorpresa: di cosa si tratta

Mazzarri pronto a sorprendere il Milan e Pioli nella sfida di domenica sera a San Siro

Ultime sgambate, allenamenti e partitelle prima di partire per Milano. Gli azzurri domenica sera saranno impegnati nella delicata sfida di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Partita dal carattere spigoloso questa per i partenopei. Sarà la sesta partita in due stagioni tra Milan e Napoli che sono pronte a dare spettacolo dopo le quattro partite dello scorso anno e dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata. Nella partita di ottobre allo Stadio Maradona c’era ancora Rudi Garcia alla guida tecnica.

Il Napoli venne dominato totalmente dal Milan nel primo tempo. I rossoneri chiusero i primi 45′ in vantaggio di due gol. Il secondo tempo del Napoli però fu encomiabile. Sotto di due gol, la reazione d’orgoglio della squadra colpì i quasi 60 mila tifosi presenti sugli spalti. Prima Politano e poi Raspadori su punizione rimisero le cose in equilibrio. Kvaratskhelia sciupò l’occasione del definitivo sorpasso, sciupando un’occasione d’oro nei minuti finali del match. Le cose adesso sono cambiate in quanto a Napoli c’è Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo livornese ha in mente un piano anti-Milan.

Le idee di Mazzarri per stanare il Milan

Contro il Milan servirà certamente una partita solida, soprattutto in fase difensiva. I rossoneri sono il secondo miglior attacco del campionato ma hanno anche una delle difese più battute tra le big con 27 reti al passivo. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri sta valutando di tornare a schierare la difesa a tre per la partita di San Siro. Un match che richiederà pazienza e prudenza. A cambiare totalmente posizione sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo che verrà avanzato come esterno verso il centrocampo.

Secondo il Corriere dello Sport. Leo Ostigard insieme a Rrahmani e Juan Jesus copriranno le spalle al capitano. Pasquale Mazzocchi sostituirà lo squalificato Mario Rui sulla fascia sinistra mentre in mezzo spazio a Lobotka, Zambo Anguissa e Cajuste. In attacco ci saranno Simeone e un rispolverato Kvaratskhelia.

Domenica a San Siro Giovanni Di Lorenzo sarà certamente schierato esterno a prescindere dal modulo che potrebbe essere 3-5-2, 3-5-1-1 o 3-4-3. Una sfida decisamente da vincere per il Napoli che ha bisogno di punti per arrivare in zona champions e insediare il quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini con quattro punti in più.