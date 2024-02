Verso Milan-Napoli, inaspettato Mazzarri: mossa di formazione a sorpresa

Le probabili formazioni in vista della sfida tra Milan e Napoli, con Mazzarri che studia una particolare mossa a sorpresa.

Dopo il successo contro il Verona che ha rilanciato il Napoli in classifica, la squadra di Walter Mazzarri si prepara alla sfida – che sarà anche il match clou della 24esima giornata di Serie A – contro il Milan a San Siro. Una gara che darà la dimensione degli azzurri in questa stagione e sarà indicativa per capire se i campioni d’Italia hanno finalmente superato il proprio momento difficile.

La buona notizia per il tecnico di San Vincenzo è il recupero di tre calciatori decisamente importanti: Piotr Zielinski, Alex Meret e Mathias Olivera hanno infatti svolto l’intera seduta di allenamento e a due giorni dal match si possono considerare completamente recuperati. Probabile che quindi tutti e tre vengano convocati per la sfida contro i rossoneri, anche se al momento non dovrebbero partire titolari. Già, perché mister Mazzarri pare stia pensando a una nuova rivoluzione in formazione.

Probabile formazione Napoli, Mazzarri pensa di tornare alla difesa a tre

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’intenzione dell’allenatore del Napoli è quella di tornare a uno schema che prevede la difesa a tre, un po’ come visto in Supercoppa Italiana e all’Olimpico contro la Lazio. Quindi, nonostante, il recupero di praticamente tutti i calciatori della rosa – eccetto Osimhen ancora impegnato in Coppa d’Africa – la scelta di Mazzarri è coprirsi e rinfoltire la difesa con un calciatore in più. Ancora da capire, però, chi verrà sacrificato in formazione. Due le ipotesi più accreditate: il 3-4-3 con Ostigard in difesa, un centrocampista in meno rispetto al solito, più Politano e Kvaratskhelia in appoggio a Simeone; oppure un 3-5-1-1 con un centrocampo più folto in cui Cajuste e Zielinski si contendono una maglia, mentre in avanti Kvaratskhelia farà da supporto al Cholito.

Proprio quest’ultima sembra essere l’ipotesi più accreditata. Ovviamente l’atteggiamento della squadra ci si aspetta sia diverso da quello visto nelle ultime uscite con questo modulo. Portare vicino l’area di rigore un calciatore pericoloso come Giroud potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per gli azzurri, ma soprattutto sarà fondamentale prova anche a costruire e rendersi pericolosi in zona offensiva, provando a sfruttare la verve di Kvaratskhelia, tornato ai suoi livelli nel match contro il Verona.

Questa la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. Allenatore: Mazzarri.